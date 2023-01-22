الأحد 22 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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استشارى تحول رقمى: تسريح العمالة بالشركات التكنولوجية أصبح محط أنظار العالم

تحول رقمي
تحول رقمي

قال محمد عزام، استشاري التحول الرقمي، إن تسريح العمالة في الشركات التكنولوجية أصبح محط أنظار العالم، مؤكدًا أن الجميع متخوف من انتقالها للمجالات الأخرى.

تسريح العمالة بسبب الظروف الاقتصادية

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "مطروح للنقاش"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن تويتر، ليس الشركة التكنولوجية الوحيدة التي سرحت العمالة نتيجة للظروف الاقتصادية وارتفاع أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أنه تم تسريح 220 ألف عامل خلال الشهور الأخيرة.

وأكد أن هذه الشركات تمثل أكبر 500 شركة في العالم بنسبة 26% ومن هنا جاء القلق، وحقيقة الأمر يوجد انخفاض في الربحية وتباطؤ في الاقتصاد، وأسعار الفائدة أصبحت خيالية وبالتالي أثر كثيرًا على الشركات مما أدى لتسريح العمالة، وهذه الأزمة لن تكون لفترات طويلة وسيحدث نوع من التعافي.

استشاري التحول الرقمي تسريح العمالة تسريح 220 ألف الظروف الاقتصادية الربحية أسعار الفائدة

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