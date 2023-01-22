الأحد 22 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

التحقيق في مخالفات إدارية بوحدة صحية ببني سويف

محافظ بنى سويف
محافظ بنى سويف

وجّه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وكيل وزارة الصحة، بالتحقيق في بعض المخالفات والتقصير في العمل، والتي رصدتها لجان المتابعة بوحدة الشنطور الصحية، والتي تمثلت في فتح تحقيق مع مسؤولي الحضور والانصراف لتركهم السجل مفتوحًا بعد المواعيد المقررة، بجانب استيفاء حالات الغياب والتحقيق مع حالات ترك العمل دون سند قانوني، مع التوجيه بسرعة إصلاح وصيانة بعض الأجهزة والمعدات الطبية بالوحدة.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقارير المتابعة الميدانية، الذي عرضه أشرف حماد مدير عام الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة، والذي تضمن الإشارة إلى قيام لجنة من الإدارة بالمرور والتفتيش على وحدة الشنطور التابعة لإدارة سمسطا الصحية، حيث تم تفقد أقسام ومكونات الوحدة، والتي شملت: الاستقبال، والعيادة الخارجية، عيادة الأسنان، الصيدلية، تنظيم الأسرة، التطعيمات، وذلك تحت إشراف: أحمد إبراهيم، رئيس قسم المتابعة الميدانية بإدارة المتابعة بديوان عام المحافظة.

وخلال الزيارة التي قامت بها لجنة المتابعة الأربعاء الماضي، تم مراجعة ثلاجة الاستقبال وتوافر الأمصال وأدوية الطوارئ (تيتانوس/ كلب /عقرب/ ثعبان) فيما تم رصد غلق العيادة الخارجية لعدم تواجد الطبيبة، وتم الاطمئنان على عمل وحدة الأسنان وعدم وجود اعطال بالوحدة وعملها بانتظام، حيث بلغ إجمالي الحالات التي تم الكشف عليها 85 حالة " حتى ساعة الزيارة" فيما بلغ الإجمالي أكثر من 450 كشف منذ بداية يناير الجاري وحتى يوم الزيارة.

كما تم متابعة صيدلية الوحدة وتبين توافر الأرصدة من الأدوية ومطابقة الأصناف الموجودة على الطبيعة  للرصيد الدفتري، فيما تلاحظ عدم وجود مياه بالصيدلية بسبب عطل أدى إلى انقطاعها في حين بلغ عدد المترددين على عيادة تنظيم الأسرة "يوم الزيارة" 18 حالة من إجمالي 263 " منذ بداية يناير 2023" ، وأن كافة وسائل  تنظيم الأسرة متوافرة ، بينما تم تطعيم 30 حالة في آخر جلسة تطعيم بتاريخ 18 الشهر الجاري ، حيث يبلغ إجمالي قوة العمل بالوحدة 37 (21 موقع بالحضور + 9 غياب وترك عمل + 7 خطوط سير)، حيث تبين أن  السجل مفتوح حتى ساعة الزيارة والذي قامت اللجنة بتقفيله

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المرور والتفتيش بني سويف لجنة المتابعة وكيل وزارة الصحة

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التحقيق في مخالفات إدارية بوحدة صحية ببني سويف

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