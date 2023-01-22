الأحد 22 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة 14 متهمًا بـ«خلية المطرية الإرهابية» لجلسة 26 فبراير

محكمة
محكمة

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 14 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيم «داعش» الإرهابي في القضية رقم 21109 لسنة 2022 جنايات المطرية، والمقيدة برقم 4100 لسنة 2022 كل شرق القاهرة، والمقيدة برقم 648 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 348 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا- والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية المطرية الإرهابية"، وذلك لجلسة 26 فبراير المقبل؛ لسماع أقوال الشهود، مع استمرار حبس المتهمين. 

صدر القرار برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل محـمـد عـمـران، وحسـام الـدين فتحـي أمـين، وسكرتارية محمود شلبي، وسامح شعبان.

الدائرة الثالثة إرهاب محاكم بدر محاكمة 14 متهم جماعة الإخوان الإرهابية تنظيم داعش الارهابي خلية المطرية الإرهابية

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