أسماء المحكوم عليهم بالإعدام في خلية «مصر الجديدة»

أصدرت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، حكمها على 6 متهمين في القضية رقم 8448 لسنة 2022 جنايات مصر الجديدة، والمعروفة إعلاميًا بـ "خلية مصر الجديدة" بالإعدام شنقًا، كما عاقبت المحكمة متهمًا آخر بالسجن المؤبد.

صدر الحكم برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران، ومحمد نبيل شفيق، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وتضمنت أسماء المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام كل من:

1- محمد سعد كامل سعد، واسمه الحركي «أبو حمزة القاضي».

2- محمد خليل عبدالغني محمد، واسمه الحركي «أبو عادل».

3- عبدالله نعيم محمد عبدالمطلب، اسمه الحركي «شمس».

4- يوسف عواد أبو شيخة.

5- عنتر محمد إبراهيم عطية.

6- حسن سيد أحمد حامد.