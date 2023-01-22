خبير عن ترميم القطع الأثرية: الأحفاد قادرين على صون الأجداد (فيديو)

قال الدكتور مجدي شاكر، الخبير الأثري، إن المتحف الكبير ساهم في تخريج طلاب كثيرين، حيث أنه لأول مرة يكون لدينا 19 معملًا، وكل معمل مخصص لمادة معينة، سواء الأخشاب أو الأحجار أو المعادن أو العظام.

وأضاف شاكر، خلال لقائه عبر زووم على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أنه لدينا فرق عمل أكثر من رائع، معقبًا: "يكفي أن مركب الشمس عندما أعلن عن نقلها، تمكن فريق الترميم المصري من نقلها وترميمها، وأيضًا ترميم ملابس توت عنخ آمون.

وتابع: سيكون لدينا مدرسة في الشرق الأوسط وسيأتي إلينا كل دول العالم، لترميم كل ما يخص آثارهم لدينا في الدولة المصرية، حيث أننا تمكنا من ترميم 56 ألف قطعة أثرية.

وأوضح الخبير الأثري، أنه لدينا مدرسة متخصصة في كل المجالات، معقبًا: "الأحفاد قادرين على صون الأجداد، مثلما رأينا في المومياوات الملكية، ورأينا ترميم 22 مومياء قمة في الجمال والترميم".

وأردف الخبير الأثري: هذا المتحف خرج لنا جامعة من الترميم سيتعلم منها العالم فيما بعد.