رنا رئيس تنضم لـ «مذكرات زوج» وتبدأ تصوير دورها الأسبوع المقبل

انضمت الفنانة الشابة رنا رئيس إلى أبطال مسلسل " مذكرات زوج "، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل 2023، وتبدأ تصوير دورها ضمن أحداث العمل نهاية شهر يناير الجاري وهو مكون من 15 حلقة.

ويعد مسلسل مذكرات زوج ضمن الأعمال الدرامية المقرر أن تشارك في السباق الرمضاني لعام 2023، وذلك بوجود عدد كبير من النجوم، أبرزهم، طارق لطفي، وخالد الصاوي، وهناء الشوربجي، وجار ترشيح واختيار باقي الأبطال، وهو تأليف محمد سليمان عبدالملك، وإخراج مريم أحمدي، ومن إنتاج أروما ستوديوز، تامر مرتضى، وسيدأ تصويره مع نهاية شهر يناير الجاري.

المسلسل مأخوذ عن رواية للكاتب الراحل الكبير أحمد بهجت، وأعد المعالجة الدرامية لها والسيناريو والحوار الكاتب محمد سليمان عبد المالك، ويخرجه تامر نادى، وجارٍ التعاقد مع بقية أبطال المسلسل.

ويعد مسلسل «مذكرات زوج» هو التعاون الأول بين الكاتب محمد سليمان عبدالمالك والنجم طارق لطفي في الدراما التليفزيونية.

يذكر أن رنا رئيس يعرض لها حاليا عبر أحد المنصات الإلكترونية الجزء الثانى من مسلسل "موضوع عائلي"، و المسلسل يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من خلال عمل من 10 حلقات، حيث يتواجد في العمل كل من الفنان محمد شاهين والفنانة الشابة رنا رئيس التي تقدم دور الابنة، وبمشاركة كل من سماء إبراهيم وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج أحمد الجندي، وتأليف محمد عز وكريم يوسف وأحمد الجندي وسامح جمال، ومن إنتاج أحمد الجنايني، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي عائلي مع مشاهد كوميدية.