الأحد 22 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الإعدام لقهوجي قتل زوجته لشكه في سلوكها بالفيوم

إعدام
إعدام

أصدرت محكمة جنايات الفيوم ، حكمها اليوم الأحد، بمعاقبة قهوجي بالإعدام شنقًا، وتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه؛ لإدانته بقتل زوجته ، خنقًا بإيشارب، داخل شقتهما السكنية بدعوى شكه في سلوكها.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة عبد المنعم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سعد شوق، وأحمد معوض، ووكيل نيابة أحمد نور، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني .

تعود تفاصيل الواقعة  حينما أقدم المتهم على إنهاء حياة زوجته بخنقها بواسطة "إيشارب" أثناء نومها، بدعوى شكه في سلوكها، ولم يتركها إلا بعد التأكد من وفاتها، وتحرر عن ذلك القضية رقم 13734 جنح مركز شرطة الفيوم، والتي قيدت برقم 606 كلي الفيوم.

واعترف المتهم بارتكابه جريمة قتل زوجته عمدًا مع سبق الإصرار، مدعيًا سوء سلوكها، دون أن يتحرى أو يتأكد، وتبين أن المتهم كان دائم الاعتداء عليها بالضرب بشهادة جيرانهما حتى تركت المنزل وذهبت لأسرتها، إلا أنّه ذهب لإعادتها بدعوى الرغبة في الصلح بينهما، وأعادها لمنزل الزوجية، وانتظر حتى نامت ثم أنهى حياتها ، وفر  هاربًا إلى محافظة القاهرة.

وتمكن ضباط مركز شرطة الفيوم من ضبط المتهم، والذي اعترف بارتكاب الجريمة، وقام بتمثيلها، ثم أحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأحالته إلى محكمة الجنايات.

محكمة جنايات الفيوم الإعدام شنق ا قتل زوجته المستشار أسامة عبد المنعم عمد ا مع سبق الإصرار

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وائل لطفي

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