وزير المجالس النيابية يهنئ وزير الداخلية بعيد الشرطة

أرسل المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، برقية تهنئة إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الواحد والسبعين.

وقال فؤاد في نص برقيته: «يسعدني أن أتقدم لسيادتكم وكافة رجال هيئة الشرطة الأوفياء المخلصين بأصدق التهاني القلبية بهذه المناسبة التاريخية»، معربًا عن بالغ التقدير والاعتزاز بما قدموه وما يقدمونه من تضحيات في سبيل أمن الوطن وحماية مقدراته، مشيدًا بما يتمتعون به من كفاءة عالية ومسؤولية صادقة.

وأضاف: «كما أدعو المولى عز وجل أن يوفقنا جميعًا للعمل نحو تقدم وازدهار وطننا الغالي، متمنيًا لسيادتكم دوام التوفيق والسداد، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي».