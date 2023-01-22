الأحد 22 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط «كوكتيل مخدرات» بـ5 ملايين جنيه

مخدرات
مخدرات

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (لأمن الوطنى- الأمن العام ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة. 

أسفرت عن ضبط خمس أشخاص حال استقلالهم سيارة بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق، وبحوزتهم كمية لمخدر الهيدرو وزنت 8 كيلو جرام ، مبلغ مالى، 6 هواتف محمولة.

وضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية وبحوزته 70 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرام، مبلغ مالى.

وضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة مركز شرطة الزقازيق وبحوزته 6 طربة لمخدر الحشيش، 100 قرص مخدر لعقار "ترامادول"، مبلغ مالى، هاتف محمول.

وجرى ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مطروح وبحوزتهما 3 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – 2 هاتف محمولة.

وتم ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول طنطا  وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – هاتف محمول.

وجرى ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان طنطا وبحوزته كمية لمخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض.

كما تم ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال استقلاله دراجة نارية بدائرة مركز شرطة المنيا وبحوزته كمية لمخدر الهيروين، مبلغ مالى، هاتف محمول.

وأسفرت الجهود عن ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة مركز شرطة الخانكة وبحوزته كمية لمخدر الهيروين، مبلغ مالى، سلاح أبيض، هاتف محمول.

وضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه وبحوزته كمية لمخدر الحشيش، مبلغ مالى، هاتف محمول.

وضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان الرمل وبحوزته كمية لمخدر الأيس "الشابو"، مبلغ مالى، هاتف محمول.

وضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة مركز شرطة دمنهور وبحوزته كمية لمخدر الحشيش، مبلغ مالى، هاتف محمول.

وضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة قنا وبحوزته كمية من مخدرى "الحشيش ، الأفيون" ، مبلغ مالى ، 2 هاتف محمول.

وضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان وبحوزته كمية لمخدر الحشيش، مبلغ مالى، هاتف محمول.

 وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ تسعمائة وخمسون ألف جنيه تقريباً .

كما تم إستهداف أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حماد بالشرقية وتبين عدم تواجده ، وبالتفتيش فى حضور زوجته تم العثور على شجيرة لنبات القنب "البانجو" المخدر، هاتف محمول.

بمواجهتها أقرت حيازة زوجها وزراعته تلك الشجيرة بقصد الإتجار .

وضبط أحد الأشخاص – مقيم بالقليوبية حال تواجده بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة وبحوزته  40 قرص مخدر لعقاقير مختلفة – 5 أمبولات لعقار "أمبيوفين" المؤثر – مبلغ مالى – هاتف محمول.

بتطوير مناقشته أقر بتحصله على تلك المواد المخدرة من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة أمكن ضبطه وبحوزته 40 قرص مخدر، 50 أمبول مؤثر لعقار "نيوريل"، 45 أمبول مؤثر لعقار "أمبيوفين"، 370 قرص مؤثر ،  مبلغ مالى، هاتف محمول.

وذلك حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالإضافة إلى ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الدقى ، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش، كمية لمخدر الآيس، مبلغ مالى، هاتف محمول، سلاح أبيض.

بمواجهة المتهمين المضبوطين أقر البعض منهم بقيامهم بترويج المواد المخدرة عبر صفحات التواصل الإجتماعى بقصد الإتجار تقدر القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من 5 ملايين جنيه تقريباً.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

مكافحة المخدرات المواد المخدرة هاتف محمول طربة لمخدر الحشيش

رئيس التحرير

وائل لطفي

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