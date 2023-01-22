الأحد 22 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الفراخ بـ63 جنيهًا والبيض بـ86 للكرتونة.. أسعار الدواجن فى الأسواق

دواجن
دواجن

شهدت أسعار الدواجن اليوم الأحد، استقرارًا في الأسواق ومحلات الدواجن، حيث سجل كيلو الفراخ البيضاء سعر ٥٩ جنيهًا للكيلو تسليم أرض المزرعة، ويصل إلى المستهلك بسعر يبدأ من ٦٣ إلى ٦٥ جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر الفراخ الساسو ٥٩ جنيهًا للكيلو، بينما سجل سعر الكتكوت الأبيض من ١١.٧٥ إلى ١٢ جنيهًا، بينما سجل سعر الفراخ أمهات بيضاء ٥١ جنيهًا للكيلو.

 

أسعار البيض:

وسجلت سعر كرتونة البيض الأبيض ٨٦ جنيهًا فى سوق الجملة، بينما سجل سعر كرتونة البيض البلدى ٩٣ جنيهًا، في حين سجل سعر كرتونة البيض الأحمر ٨٩ جنيهًا.

 

 

وكان قد أكد المهندس رفيق قاسم، مدير عام الدواجن بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هناك انفراجة جديدة في أسعار الأعلاف والبيض والدواجن، حيث انخفضت أسعار طن الذرة من ١٤٥٠٠ إلى ١٣٧٠٠ جنيه للطن، كما انخفضت أسعار فول الصويا من ٣٣ ألفًا إلى ٣٠ ألف جنيه للطن، نتيجة للإفراجات الحكومية التي تمت عن الأعلاف التي كانت محتجزة في الموانئ المصرية وبالتالي انخفضت أسعار البيض والدواجن في الأسواق.

الفراخ ب63 جنيه والبيض بــ للكرتونة أسعار الدواجن

رئيس التحرير

وائل لطفي

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