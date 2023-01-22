حبس 3 متهمين بسرقة الدراجات النارية فى القاهرة

أمرت نيابة جهات التحقيق الجزئية بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية، وبحوزتهم فرد خرطوش وطلقات لذات العيار، كمية من مسحوق الهيروين المخدر؛ لتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وارتكاب 3 وقائع سرقة دراجات نارية.

وبإرشاد أحدهم تم ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها بمكان إخفائها بمخزن خاص به كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول.

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات، واتهموهم بالسرقة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.