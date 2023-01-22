إصابة 4 إثر تصادم سيارتين على طريق «الإسماعيلية- السويس»

وقع حادث تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية السويس دائرة مركز فايد، أسفر اصابة 4 مواطنين بإصابات مختلفة، ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح ، وتم نقل المصاب إلى مستشفى فايد التخصصى لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

كان مدير أمن الاسماعيلية، قد تلقى إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية السويس بالإسماعيلية دائرة مركز فايد.

وأمر اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية باتخاذ الإجراءات العاجلة، وتم تحرك عربات الإسعاف لمكان الحادث، كما انتقل إلى مكان الحادث شاكر صالح نائب رئيس مركز ومدينة فايد لتقديم المعاونة الميدانية.

على الفور تم نقل المصاب إلى مستشفى فايد التخصصى لإسعافهم ورعايتهم طبيا، ويجري تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصاب.