الأحد 22 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

اليوم.. «اقتصادية الشيوخ» تناقش مقترحا لإزالة معوقات تصدير الأدوية للدول الإفريقية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

تناقش اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ، اليوم، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الشيخ، بشأن إزالة معوقات التصدير للأدوية وخاصة  للدول الإفريقية، وذلك وسط حضور ممثلي الحكومة، وذلك اليوم عقب انتهاء الجلسة العامة.

كما تناقش لجنة الشئون العربية بمجلس الشيوخ خلال اجتماع، اليوم الأحد، "إنشاء قاعدة بيانات رقمية حاضنة للمصريين بالخارج لتعميق الروابط والتواصل معهم" وسط حضور ممثلي الحكومة.

ويعقد مجلس الشيوخ، جلسته العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم، لتحديد موعد بحث طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة هبة شاروبين، عن خطة وزارة السياحة والآثار لرفع الإيرادات السياحية وزيادة عدد السياح الزائرين لمصر.

وطالبت  النائبة، باستيضاح سياسة الحكومة فى المرحلة المقبلة بشأن دعم قطاع السياحة والآثار ومعرفة الى مدى يمكن تحقيق طفرة فى عوائد السياحة باعتباره قطاعا اقتصاديا رائدا، لافتة إلى أن سياسة الحكومة ترمى إلى زيادة الإيرادات السياحية إلى ما يقرب من 30 مليار دولار بحلول عام 030 وزيادة عدد السياح الزائرين الى  30 مليون سائح سنويا.

وأشارت إلى أن قطاع السياحة يواجه عددا من التحديات  التى تعيق تحقيق الأهداف المذكورة، لافتة إلى أنه يواجه مشكلة تصدير الصورة السلبية لمصر لمصر بسبب ما يحدثه البعض من مضايقات  واستغلال سيئ للسائحين، وكذلك غياب الوعى السياحى لدى أغلب الشارع المصرى.

وتتساءل النائبة، خلال طلب المناقشة إلى أى مدى  يمكن للحكومة وضع استراتيجية وسياسة طموحة تحقق الاستفادة القصوى من الاكتشافات الأثرية الحديثة واستثمار النجاح  العالمى لموكب المومياوات وطريق الكباش ووضع الاحتفالات الشعبية الخاصة برحلة العائلة المقدسة على قائمة التراث الثقافي غير المادي لليونسكو.

اقتصادية الشيوخ الاقتراح برغبة اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ العائلة المقدسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الوعي السياحي

رئيس التحرير

وائل لطفي

جريمة تهريب «البيض» لواشنطن!

الأكثر قراءة

بدء صرف مرتبات يناير للعاملين بالدولة.. اليوم

مدير معرض الكتاب: استحداث محور جديد خلال دورة العام الحالي يسمى «يوتيوبرز»

إصابة 4 إثر تصادم سيارتين على طريق «الإسماعيلية- السويس»

بعد قليل.. انعقاد الجمعيات العمومية لشركات «أنابيب البترول وبتروجاس والقاهرة للتكرير»

اليوم.. حلف اليمين القانونية للمنتدبين للعمل بمصلحة الشهر العقاري

أسعار حديد التسليح للمستهلك بالسوق المحلي بمستهل تعاملات يوم الأحد 22 يناير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

قصة انقضى عليها مئة عام

ماجد حبته

سقف الدين الأمريكى

د. منى حلمى

كهنوت التنوير فى الدولة المدنية

أحمد الصغير

ثقافة «الرحمة» فى المجتمع المصرى!

نرمين يسر

سواريس دا كونيا ومحمود حميدة

صفاء النجار

اللعنة التى تصيب العائلات التى لا تنجب سوى الذكور

ماجد حبته

تشاؤم حذِر فى دافوس!

مؤمن المحمدي

أكل عيش

صور

احتفالات لاعبو الأهلى بالفوز على الزمالك بثلاثية فى القمة 125

مباراة فوز الأهلى على الزمالك فى القمة 125

جولة الرئيس السيسى فى الجيزة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل شابين فلسطينيين بزعم إطلاقهما النار تجاه موقع للجيش

هآرتس: 2500 شخص يشاركون فى مظاهرة بحيفا ضد حكومة نتنياهو

إصابة 3 شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى بيت لحم