الصحف تبرز متابعة الرئيس السيسي لجهود حماية الفئات الأولى بالرعاية

تصدرت متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي، برامج حماية الفئات الأولى بالرعاية وخاصة الأيتام والأطفال فاقدى الرعاية الأسرية، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الأحد.



فتحت عنوان «الرئيس يوجه بسرعة الانتهاء من مشروع قانون «الرعاية البديلة»، قالت صحيفة الأهرام، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بالإسراع فى الانتهاء من مشروع قانون «الرعاية البديلة»، الذى يوفر كل سبل الحماية للفئات الأولى بالرعاية، مشددا على أهمية تركيز كل الجهات المعنية، من وزارات وجمعيات أهلية، جهودها على توفير جميع سبل الرعاية، لتقديم الدعم والحماية المتكاملة للأطفال الأيتام، وتعظيم قدراتهم وتنميتها، وتطوير الرعاية المؤسسية والأسرية المقدمة لهم من أجل توفير بيئة مجتمعية صحية لتربيتهم.



وأشارت الصحيفة، إلى أن الرئيس وجه أيضا بتقديم جميع أوجه الدعم، لمساندة حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة فى كل مناحى الحياة مثل الدمج المجتمعى والمؤسسات التعليمية والعمل والمواصلات، موجها فى هذا الصدد برعاية المبادرتين اللتين أطلقتهما وزارة التضامن الاجتماعى على هامش مؤتمر «قادرون باختلاف»: مبادرة «الإتاحة»، لتوفير البيئة والتكنولوجيا اللازمة لتيسير تواصل ذوى الاحتياجات الخاصة بكل أركان وخدمات المجتمع، وكذلك مبادرة «أحسن صاحب» التى تستهدف إنهاء العزلة الاجتماعية والاقتصادية لذوى الاحتياجات الخاصة.



وأوضحت الصحيفة أن توجيهات الرئيس جاءت خلال اجتماعه، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى.



ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قوله، إن الاجتماع تناول متابعة برامج حماية الفئات الأولى بالرعاية، خاصة الأيتام والأطفال فاقدى الرعاية الأسرية.



وفي موضوع آخر، وتحت عنوان “الرئيس: زيادة مكافآت المسابقة العالمية للقرآن الكريم لتصل إلى نحو مليونى جنيه”، قالت صحيفة الأهرام، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بوضع خطة متكاملة لإنشاء مساجد تابعة لوزارة الأوقاف على مستوى كافة محافظات الجمهورية، بحيث تكون جامعة لكافة الأنشطة الدعوية ومقارئ القرآن الكريم، ومنارة لنشر صحيح الدين على امتداد رقعة الجمهورية، مع مراعاة حسن انتقاء مواقعها وتخصيص مساحة مناسبة لها، وذلك إلى جانب رفع كفاءة المساجد الرئيسية الكبرى فى كل محافظة.



وأشارت الصحيفة، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه أيضا بزيادة مكافآت المسابقة العالمية للقرآن الكريم لتصل إلى حوالى مليونى جنيه، والتى تنظمها وزارة الأوقاف خلال الشهر المقبل بمشاركة واسعة من مختلف دول العالم، وتتناول حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه ومقاصده لدى أصحاب الصوت الحسن.



وأوضحت الصحيفة، أن توجيهات الرئيس جاءت خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.



واقتصاديا وتحت عنوان “مصر مركز إقليمي لتداول البترول والغاز”، نقلت صحيفة الأخبار عن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية تأكيده أهمية مشروعات صناعتى التكرير والبتروكيماويات ومشروعات البنية الأساسية لقطاع البترول لدعم خطط تأمين واستقرار إمدادات المنتجات البترولية والبتروكيماوية للسوق المحلى ودعم عمل مصر كمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز، مشيراً إلى أن استراتيجية عمل الوزارة تولى هذه المشروعات كامل الدعم وأنه تم خلال السنوات الأخيرة رصد موازنات طموحة لتحديث الكيانات البترولية من خلال مشروعات الإحلال والتجديد وتطوير وتحسين كفاءة الطاقة ومشروعات الأمن الصناعى والتوافق البيئي.



وأوضحت الصحيفة، أن ذلك جاء خلال رئاسة الملا للجمعيات العمومية لشركات القطاع العام الإسكندرية والعامرية للبترول والبتروكيماويات المصرية عبر تقنية الفيديو كونفرانس لاعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالى المقبل ٢٠٢٣-٢٠٢٤ بحضور هشام أمنة وزير التنمية المحلية.



وأشارت الصحيفة، إلى أن الجمعيات اعتمدت الموازنات الاستثمارية التي عرضها الكيميائي علاء الدين أمين رئيس شركة الإسكندرية للبترول والمهندس حسام شوقى رئيس شركة العامرية للبترول والكيميائي أحمد موقع رئيس شركة البتروكيماويات المصرية.



وفي موضوع آخر، وتحت عنوان "التوسع مطلوب إقبال كبير على "أهلا رمضان" بالمحافظات، قالت صحيفة الأخبار، إقبال كبير من المواطنين شهدته معارض أهلا رمضان خلال الأيام الماضية، وذلك وسط مطالب بالتوسع في المعارض لتغطي كافة المناطق والأحياء وزيادة المعروض من السلع مخفضة السعر وخاصة الأرز والسكر واللحوم والدواجن ومنتجات الألبان.



وأشارت الصحيفة، إلى أن الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة افتتحت أمس معرض «أهلا رمضان" للسلع الغذائية والرمضانية بمدينة حوش عيسى والذي نظمته المحافظة بالتنسيق مع التموين والغرفة التجارية والوحدة المحلية ضمن خطة المحافظة للتوسع في فتح المعارض والمنافذ لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، موضحة أن المعرض هو الرابع بعد افتتاح معارض شبراخيت وكفر الدوار وإدكو.



ونقلت الصحيفة عن المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية قوله، إنه تم افتتاح عدد من معارض أهلا رمضان بمعظم المحافظات ومنها القاهرة والجيزة والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والمنيا وسوهاج وشمال سيناء ودمياط والشرقية.



وأشار إلى أنه سيتم التوسع في إقامة معارض أخرى فى محافظات الغربية والإسماعيلية والفيوم وأسيوط وجار الترتيب في باقي المحافظات ليتم افتتاحها تباعًا خلال الأيام القادمة.



وقالت صحيفة المصري اليوم، تحت عنوان “مباحثات مصرية هندية للتعاون الاقتصادى بين البلدين”، إن المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، بحث مع السفير الهندى بالقاهرة، أجيت جوبتيه، تعزيز أوجه التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين وسبل الاستفادة من الامكانات والمقومات الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب فى مصلحة الاقتصادين على حد سواء.



ونقلت “المصري اليوم”، عن وزير التجارة والصناعة قوله، إن اللقاء أكد أهمية البناء على العلاقات الثنائية الاستراتيجية التى تربط البلدين، فى تعزيز أطر التعاون الاقتصادى والتجارى والصناعى المشترك، وبما يدعم خطط وجهود التنمية الاقتصادية بكلا البلدين.



وأضاف أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المميزة المتاحة بالسوق المصرية أمام دوائر الأعمال الهندية، ولا سيما فى مجالات الأدوية والأجهزة والمعدات الطبية، والطاقة المتجددة، والسيارات ومكوناتها، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة أن الهند تمتلك خبرات وتكنولوجيات كبيرة فى هذه المجالات.

