الأحد 22 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ارتفاع أسعار الذهب عالميًا فوق مستوى 1920 دولارًا للأوقية

الذهب
الذهب

ارتفعت أسعار الذهب عالميًا فوق مستوى 1920 دولارًا للأوقية، حيث يتعامل معه المستثمرون كملاذ آمن في ظل حالة التضخم العالمي . 

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.31% إلى 1926.22 دولار للأونصة.

وسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا قدره 0.20 بالمائة إلى 1927.70 دولار للأونصة في التعاملات الآسيوية، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى سجل البلاتين مكاسب بنسبة 1.04%، ليصل إلى 1.051.90 دولار.

وانخفض البلاديوم بنسبة 2.18% إلى 1.730.00 دولار، بعد أن وصل في وقت سابق إلى أعلى مستوى منذ 24 مارس 2022 عند 2550.58 دولار، وارتفعت الفضة بنسبة 0.80% إلى 24.060 دولار.

وسجل النحاس ارتفاع  بنسبة 1.12% ليصل إلى 42790 دولارًا، مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات من روسيا أكبر منتجيه.

كما لقي المعدن الأصفر دفعة من تعليقات مسؤولين بمجلس الاحتياطي، تفيد باحتمال إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة مع تراجع التضخم في ديسمبر ومع ذلك، فحذروا من استمرار رفع أسعار الفائدة لفترة أطول.

وتميل أسعار الفائدة المنخفضة إلى أن تعود بالنفع على الذهب؛ لأنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائدًا.

وساعد تراجع الدولار أيضًا في دعم أسعار الذهب ويزيد انخفاض الدولار من جاذبية الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وأظهرت بيانات سابقة  أن الاقتصاد الأمريكي أضاف وظائف بشكل قوي في ديسمبر في الوقت الذي ما زالت فيه سوق العمل تعاني من الشح ولكن مسئولي بنك الاحتياطي الاتحادي قد يستمدون بعض الدعم من ارتفاع متوسط في الأجور.

ويقلص ارتفاع أسعار الفائدة جاذبية الذهب كوسيلة للتحوط من التضخم، ويرفع تكلفة فرصة حيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا.

ورغم أن فرص انتعاش سعر الذهب في السوق العالمية كانت متاحة إلا أن ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% حد من مكاسب المعدن الأصفر وصعود العملة الأمريكية يجعل الذهب المسعر بها أعلى تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.

الذهب
الذهب
أسعار الذهب عالمي ا المستثمرون العقود الأمريكية الآجلة للذهب البلاديوم النحاس الاقتصاد الأمريكي

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وائل لطفي

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