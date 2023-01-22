حسين الشحات: هدفنا الفوز بكل البطولات والقادم أفضل

أكد حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الأهلي قدم مباراة قوية أمام الزمالك ونجح في تحقيق فوز مستحق بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي ‏أقيمت مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة في بطولة الدوري الممتاز.‏

وقال الشحات: «لاعبو الأهلي كانوا على قلب رجل واحد قبل المباراة، وكانت هناك رغبة ‏واضحة من الجميع في تحقيق الفوز على الزمالك والحصول على ثلاث نقاط مهمة في سباق ‏الدوري الممتاز، ومساعدة كهربا على العودة ومواصلة تسجيل الأهداف».‏

وواصل الشحات حديثه مؤكدًا أنه تحدث مع كهربا ليلة المباراة، وأكد له أنه سيحرز ‏أهدافًا اليوم وهو ما تحقق بالفعل.‏

وأوضح الشحات أن الأهلي دائمًا ما يتوج بالبطولات بسبب دعم ومساندة جماهيره والروح ‏بين اللاعبين ورغبتهم في المكسب بجميع المباريات التي يخوضها الفريق.‏

واختتم الشحات تصريحاته قائلًا: «نسعى للفوز بكافة البطولات التي يشارك بها الفريق الموسم ‏الحالي والقادم أفضل»