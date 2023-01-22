الأحد 22 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

أمير مرتضى منصور يتقدم باستقالته ويبلغ لاعبى الزمالك بالرحيل

أمير مرتضى منصور
أمير مرتضى منصور

تقدم أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، باستقالته من منصبه عقب سقوط الفريق الأبيض أمام الأهلي بثلاثية نظيفة في الجولة 14 من بطولة الدوري.

وأبلغ المشرف على فريق الكرة بالنادي، لاعبي الفارس الأبيض بالرحيل عن منصبه.

وفي السياق ذاته، قرر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، تأجيل اجتماع مجلس الإدارة الذي كان مقررًا إقامته مساء اليوم.

وكان رئيس الزمالك قد دعا إلى اجتماع طارئ لبحث مصير البرتغالي فيريرا المدير الفني للزمالك.

واستقر رئيس الزمالك على عقد الاجتماع غدًا لبحث سيناريو رحيل فيريرا بعد هزيمة الزمالك أمام الأهلي.

وتعرض الزمالك للخسارة أمام الأهلي بثلاثية نظيفة اليوم في الجولة 14 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

أمير مرتضى منصور الاهلى الزمالك الدورى المصرى البرتغالي جوسفالدو فيريرا

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