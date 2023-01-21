أمجد الوكيل: إذن بدء تدشين المفاعل الثالث بمحطة الضبعة النووية منتصف أبريل القادم

كشف الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، عن موعد الحصول على إذن البدء في تدشين المفاعل الثالث بمحطة الضبعة النووية بمحافظة مطروح.

وقال الوكيل في تصريح خاص لـ«الدستور»، إن هيئة المحطات النووية من المقرر أن تحصل على إذن تدشين المفاعل الثالث في محطة الضبعة النووية في منتصف أبريل القادم بعد الانتهاء من كافة الإجراءات التي تطلبها هيئة الرقابة النووية.

وفي تصريح سابق لـ«الدستور»، قال الوكيل إنه من المقرر وصول أول معدة خلال الربع الأول من العام الجاري، كما أنه من المخطط الحصول على إذن البدء فى تدشين المفاعل الثالث للمحطة منتصف 2023.

كانت وزارة الكهرباء وضعت خطة لتنويع مزيج إنتاج الطاقة الكهربائية حيث يتم توليد الكهرباء عبر المحطات التقليدية ومحطات الطاقة الجديدة والمتجددة، ولكن رأت الحكومة أن تدعم قطاع الطاقة بشكل يكفي للأجيال القادمة وضمن خطتها للتحول لتصبح مصر مركز إقليمي للطاقة تصدر منها للدول المجاورة والدول الإفريقية ولهذا بدأ التخطيط لإنشاء المحطة النووية بالضبعة، وفي عام 2022 شهدت مصر تطورا كبيرا في هذا المشروع.

يذكر أن المشروع يتكون من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات يتم تنفيذها بالتعاون مع الجانب الروسي، ومن المتوقع الانتهاء من الوحدة الأولى منها والاستلام الابتدائي والتشغيل التجاري بدءاً من عام 2029.