الأحد 22 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حمير نافقة.. العثور على هياكل عظمية بالقرب من قرية الحامولي بالفيوم

حمير نافقة
حمير نافقة

تمكنت حملة مكبرة من مجلس ومدينة يوسف الصديق ومديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم، اليوم السبت، من ضبط أعداد مأهولة من الحمير النافقة بالقرب من قرية الحامولي.

وقال أحمد ثابت، رئيس مجلس ومدينة يوسف الصديق بالفيوم، إنهم تمكنوا من ضبط هياكل عظمية لحمير نافقة عثر عليها أهالي قرية الحامولي مُلقاة بالقرب من البحيرة الأولى لشلالات وادي الريان، جرى ذبحها خلال الصيف الماضي.

وأضاف رئيس مجلس ومدينة يوسف الصديق، أنه تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت نيابة إبشواي والتي تتولى التحقيق، وتشكيل لجنة من مجلس المدينة والطب البيطري للوقوف على حقيقة الهياكل العظمية ومرتكب الواقعة.

حمير نافقة العثور هياكل عظمية بالفيوم الطب البيطري

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