أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 22 يناير 2023
مع بداية التعاملات الأسبوعية شغل العديد من التجار والمقاولين معرفة سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 22 يناير 2023 عبر جوجل، وشهد اليوم انخفاضا ملحوظا في الأسعار خلال التعاملات، مع انخفاض طفيف في أسعار الأسمنت الرمادي بنسبة بسيطة، وحيث وصل السعر في الأسواق المصرية إلى مبلغ 1966.88 جنيه.، باستثناء سعر الحديد الاستثماري للطن الواحد والذي ارتفع بنحو مبلغ 407.57 جنيه لكي يصل نحو قيمة 27081 جنيه، وتراجعت أسعار طن الحديد بنحو مبلغ 150 جنيها، والأسمنت بنحو قيمة 30 جنيهًا.
أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 22 يناير 2023
وتوفر «الدستور» أسعار مواد البناء وسعر الحديد اليوم لجميع متابعيها معرفة كل ما سوف يخص الخدمة وتكون بالخطوات وكيفية التنفيذ وذلك يكون من ضمن خدمة مستمرة ستقدمها لزوارها بمختلف المجالات.
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أسعار الحديد اليوم
- سعر حديد عز اليوم الأحد نحو 28450 جنيه للطن.
- سعر حديد بشاي اليوم الأحد عند 28200 جنيه للطن.
- سعر حديد العتال اليوم الأحد نحو 27400 جنيه للطن.
- سعر حديد المصريين اليوم الأحد نحو 27350 جنيها للطن.
- سعر حديد مصر ستيل اليوم الأحد نحو 27350 جنيها للطن الواحد
- سعر حديد العشرى اليوم الأحد نحو 27350 جنيها للطن الواحد
- سعر حديد عطية اليوم الأحد مبلغ 27100 جنيه للطن
- سعر حديد سرحان اليوم الأحد نحو 23100 جنيه للطن الواحد.
- سعر حديد المعادي اليوم الأحد نحو 27150 جنيها للطن الواحد.
- سعر حديد الكومي اليوم الأحد نحو 27200 جنيه للطن الواحد
- سجل سعر حديد المراكبي اليوم الأحد نحو 27200جنيه للطن الواحد.
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أسعار الأسمنت اليوم الأحد
- سعر الأسمنت اليوم الأحد في الشركة العربية للأسمنت 1945جنيه لطن المسلح
- سعر الأسمنت اليوم الأحد في الشركة العربية للأسمنت 1900جنيه لطن النصر
- سعر أسمنت شركة وادى النيل اليوم الأحد 1870 جنيها للطن الواحد.
- سعر أسمنت السويدي اليوم الأحد نحو 1975جنيها للطن
- سعر أسمنت حلوان اليوم الأحد نحو 1935جنيه للطن
- سعر أسمنت بشركة مصر للأسمنت المنيا اليوم الأحد نحو 1910جنيه للطن
- سعر أسمنت بشركة سيناء اليوم الأحد نحو 1875جنيه للطن
- سعر أسمنت شركة صناعات مواد البناء اليوم الأحد نحو 1875جنيه للطن
- سعر أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت اليوم الأحد ببني سويف نحو 1865جنيها للطن