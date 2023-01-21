فلكيًا .. كم باقي على رمضان 2023؟

يكثر السؤال عن كم باقي على رمضان 2023 مع الإعلان عن مسلسلات رمضان وكذلك اقتراب شهر رجب الذي يبدأ خلال يومين تقريبًا.

كم باقي على رمضان 2023 ؟

نعرض لكم في التقرير التالي الإجابة عن سؤالكم كم باقي على رمضان 2023 وإمساكية الأيام الأولى للشهر الكريم.

61 يوما هي الإجابة على سؤالكم عن كم باقي على رمضان 2023 والذي يحل موعده فلكيًا يوم الخميس 23 مارس 2023 ولكن ما يؤكد هذا الموعد هو الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان.



ويصل عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان 2023 ما يزيد عن 14 ساعة في اليوم وتقل لدقائق محسوبة مع قرب انتهاء الشهر الكريم.



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الخميس الموافق 23 مارس والمتوقع أن يكون 1 رمضان

فجر الإمساك 4:29

وقت الشروق 5:56

الظهر 12:03

العصر 3:30

المغرب 6:10

العشاء 7:26



- الجمعة 24 مارس الموافق 2 رمضان

فجر الإمساك 4:27

وقت الشروق 5:55

الظهر 12:02

العصر 3:30

المغرب 6:11

العشاء 7:26

- السبت 25 مارس الموافق 3 رمضان

فجر الإمساك 4:26

وقت الشروق 5:53

الظهر 12:02

العصر 3:30

المغرب 6:11

العشاء 7:27



- الأحد 26 مارس الموافق 4 رمضان

فجر الإمساك 4:25

وقت الشروق 5:52

الظهر 12:02

العصر 3:30

المغرب 6:12

العشاء 7:28

- الاثنين 27 مارس الموافق 5 رمضان

فجر الإمساك 4:24

وقت الشروق 5:51

الظهر 12:01

العصر 3:30

المغرب 6:12

العشاء 7:28



- الثلاثاء 28 مارس الموافق 6 رمضان

فجر الإمساك 4:22

وقت الشروق 5:50

الظهر 12:01

العصر 3:30

المغرب 6:13

العشاء 7:29



- الأربعاء 29 مارس الموافق 7 رمضان

فجر الإمساك 4:21

وقت الشروق 5:49

الظهر 12:01

العصر 3:30

المغرب 6:14

العشاء 7:30



أسعار السلع في منافذ أهلا رمضان 2023

ومع البحث عن كم باقي على شهر رمضان 2023 يجب التذكير أن معرض “أهلا رمضان”، انطلق منذ أيام وتتوافر فيه العديد من السلع الغذائية بأسعار مدعمة من الدولة وتنافس الأسواق وهي كالتالي:

كيلو أرز بلدي 14 جنيها.

- كيلو أرز بسمتي 38 جنيها.

- كيلو الدقيق 15 جنيها.

- الزيت 750 مللي بسعر 36 جنيها.

- سعر زيت 700 مللي 35 جنيها.

- كيلو المكرونة 16 جنيها.

- الشاي وزن 8/1 كيلو 7 جنيهات.

- زيت خليط لتر 50 جنيها.

- كيلو سكر 17.5 جنيه.

- كيلو فول بلدي 30 جنيها.

- كيلو عدس أصفر 38 جنيها.

-كيلو عدس جبة 36 جنيها.

- كيلو دقيق فاخر 18 جنيها.

- عبوة تونة مفتتة وزن 140 جم 16 جنيها.

- سعر شاي عروسة وزن 250 جم 32 جنيها.



أسعار اللحوم في منافذ اهلا رمضان 2023

كيلو اللحمة البلدي 140 جنيها.

- كيلو لحم مفروم برازيلي 115 جنيها.

- كيلو لحم مجمد قطع برازيلي 135 جنيها.

- كيلو الكبدة البرازيلي 104 جنيهات.

- كيلو لحم طازج 135 جنيها.

- دواجن مجمدة وزن كيلو و200 جرام 90 جنيها.



