وفاة 100 طفل من سكان البرازيل الأصليين جراء سوء التغذية والملاريا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية السبت أن نحو مائة طفل دون سن الخامسة من السكان الأصليين في إقليم يانومامي شمال البلاد لقوا حتفهم عام 2022 بسبب سوء التغذية والالتهاب الرئوي والملاريا وغيرها من الآفات.

ووفق إحصاءات الوزارة، توفي ما مجموعه 99 طفلاً دون سن الخامسة من بينهم 67 دون سنة واحدة، العام الماضي في هذه المنطقة المعزولة وسط الغابات والتي تناهز مساحتها مساحة البرتغال.

من بين أسباب الوفاة الالتهاب الرئوي والإسهال والتهاب المعدة والأمعاء، وكذلك النزيف وسوء التغذية الحاد.

وسُجلت نحو 11530 إصابة مؤكدة بالملاريا في الإقليم عام 2022، معظمها لدى الفئة العمرية التي تزيد عن 50 عامًا، وفق المصدر نفسه.

ومن بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات وأصيبوا بالملاريا، هناك 1678 طفلًا تتراوح أعمارهم بين سنة وأربع سنوات و312 دون عام واحد، بحسب الوزارة التي ذكرت في بيان أنها "على علم بحالة الطوارئ" مؤكدة وجود "فريق لتقييم" الوضع في الإقليم.