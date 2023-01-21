كتب ترصد حياة مبدعي مصر من السيرة للرواية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

يشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54 حالة قد تبدو استثنائية ومتفردة في استعادة سيرة فناني ومبدعي مصر في كافة المجالات سواء ثقافية أو فنية.

الدستور ترصد أبرز وأهم الكتب التي تناولت تلك السيرة في صيغ مختلف سواء رواية أو مذكرات في التقرير التالي:

اسمي مصطفى محمود ..سيرة التحولات

الرواية هي الأولى للكاتب الصحفي ورئيس تحرير جريدة الدستور "وائل لطفي" وتأتي الرواية لتفكيك عالم مصطفى محمود وتحولاته الفكرية، وتأثيرها على المجتمع المصري منذ فترة السبعينيات وإلى الآن، وتعد الرواية بمثابة رصد لسيرة مصطفى محمود وتحولات مجتمع كامل.

وجاءت الرواية بعد سلسلة كتب فكرية خصصها لدراسة التأثير السياسي للدعاة على المجتمع المصري وكان آخرها كتاب “دُعاة عصر السادات”، الذي تزامن صدوره مع حصول الكاتب على جائزة الدولة للتفوق في العلوم الاجتماعية في 2021.

أيام عادل إمام "الحرفوش "

يستعيد الكاتب الصحفي والباحث في التاريخ أمين الحكيم، سيرة الفنان عادل إمام عبر كتابه "أيام عادل إمام.. الحرفوش" والذي يأتي في صيغة سيرة روائية، يستعيد الكتاب عبر صفحاته سيرة ومسيرة هذا النجم العصامي بكل تفاصيلها وأسرارها، ورحلة الصعود الأسطورية لصاحب الأرقام القياسية.

أيام بليغ حمدي الأخيرة

ما زلنا مع الكاتب الصحفي والناقد الفني أيمن الحكيم والذي صدر له عن دار أطياف للنشر والتوزيع، كتاب "أيام بليغ الأخيرة" والذي يكشف فيه عن جوانب خفية في حياة أحد اعلام الموسيقى المصرية ويقدم عبر الكتاب حكايات جديدة عن ملك الموسيقى ويؤكد أسباب رحيله موته بخطأ طبى عبثى وساذج.

محمد قنديل 3 سلامات

يستعرض الكاتب والباحث الـمُدقِق مـحب جـميل سيرة الـمطرب مـحمد قنديل ومسيرته الفنية بأسلوب سهل وجذاب علَّه يرد إلـى هذا الرجل جزءًا مـمـا كان يستحقه وهو بيننا علـى قيد الـحياة.

يوثق الكتاب رحلة وسيرة ومسيرة الفنان محمد قنديل، ويشير إلى كيف كانت السيدة أم كلثوم من الداعمين له، والتي بدورها رشحته للغناء في عيد جلوس ملك المغرب الحسن الثاني على العرش.

سمير غانم آنستونا

قدم الكاتب الصحفي والناقد الفني ضياء مصطفى، كتاب "سمير غانم "آنستونا " والصادر عن دارإشراقة للنشر تناول الكتاب رحلة سمير غانم - إنسانيًا وفنيًا - بدايةً بزواج والديه، مرورًا بميلاده وحياته، وصولًا لوفاته، فيسلط الضوء على نشأته في شمال الصعيد، وامتداد نسبه لجنوبه، وكيف كان الدفء والحزم دستور بيت عائلته، إلى جانب أسرة سمير غانم الصغيرة، وكيف تعرف على دلال، والأسباب التي أدت للزواج، وإنجاب ابنتيه، وكذلك رحلة مرضه القصيرة.

وفنيًا، يسلط الضوء على رحلته في كليتيِّ الشرطة والزراعة، اللتين كانتا بوابته للفن، ومحاولات "سمير" الفنية، قبل تجربة "ثلاثي أضواء المسرح"، وكيف تكوّن الثلاثي، وظهورهم في التليفزيون، ثم السينما والمسرح، والمواقف التي مروا بها، حتى انفصال سمير عن جورج فنيًا، والانطلاق بمفرده.

ويضم الكتاب فصلا عن أبرز تصريحات وحكايات تكشف جوانب من حياة سمير غانم، لم يتسن دمجها في فصول رحلته، وفضلا آخر عن أبرز ما كتبه عنه النقاد والفنانون.

"سيدة القصر.. اغتيال قوت القلوب الدمرداشية"

قالت الكاتبة الصحفية والباحثة في التاريخ سهير عبد الحميد لـ"الدستور": جاء كتاب "سيدة القصر.. اغتيال قوت القلوب الدمرداشية " نتيجة للبحث والتنقيب في سيرتها والتي حرضتني على استعادتها ومحاولة فك الغموض حول شخصيتها.

جذبني ذلك ما عاشته قوت القلوب من تناقض تقلبات دراماتيكية في سيرة حياتها التي تجعلها صالحة للتناول دراميا.

بين أطلال السباعي

وتتناول الكاتبة والمترجمة خميلة الجندي، حياة الكاتب يوسف السّباعي وذلك بعد إدراكها مدى الجدال الواقع حول شخصية هذا الأديب، وبخاصة في السنوات الماضية.

وتعرض الجندي، سيرته التي خفتت مع مرور السنوات وتم اختزالها في وصفه الشهير: فارس الرومانسية. والذي يُنصفه في جانب ولكن يغفل ذكر الكثير من جوانب حياته وشخصيته التي في النهاية أخرجت للأدب العربي والمصري شخصية فذة ومختلفة، شخصية جمعت بين مهنة الضابط ثم الأديب والدبلوماسي والصحفي والوزي، كما يُلقي الكتاب الضوء على حادثة اغتياله في قبرص وما سبقها من أحداث، وكذلك يتناول شيء من التحليل لبعض أعمال يوسُف السّباعي الأدبية، وعرض مفصّل لمسيرته مع الشاشات الفضية.