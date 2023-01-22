الأحد 22 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حالة الطقس.. درجات الحرارة اليوم الأحد 22-1-2023 فى محافظات مصر

حالة الطقس
حالة الطقس

مع بداية أيام العمل الأسبوعية يشغل بال الكثير من المواطنين قبل الخروج من منازلهم معرفة درجات الحرارة اليوم الأحد 22-1-2023 في محافظات مصر، للاستعداد لمجابهة الطقس البارد، وتفادي أماكن سقوط المطر، وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية خلال ساعات قليلة عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد، إذ تسجل في كل من محافظات القاهرة الكبرى ومناطق الوجه البحري العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة، والسواحل الشمالية الدرجة العظمى 20 والدرجة الصغرى 10.

درجات الحرارة اليوم الأحد 22-1-2023 في محافظات مصر

درجات الحرارة في مصر اليوم الأحد

وتصل درجات الحرارة العظمي اليوم الأحد بجنوب سيناء إلى 24 درجة والدرجة الصغرى 13 درجة، وشمال الصعيد الدرجة العظمى 21 درجة والدرجة الصغرى 7 درجة، وكافة مناطق جنوب الصعيد تكون الدرجة العظمى 25 والصغرى 10.

 

اقرأ ايضا

خامسة ابتدائي.. نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالرقم القومي

ابتدائي وإعدادي.. بوابة التعليم الأساسي للاستعلام عن نتيجة سنوات النقل 2023

 

حالة الطقس اليوم الأحد 22 يناير 2023

ويسود حالة الطقس اليوم الأحد، أجواء باردة في كافة الأنحاء في ساعات الصباح الباكر معتدلة الحرارة بالنهار على القاهرة الكبرى ومناطق الوجه اليحري وكافة السواحل الشمالية وأيضا شمال الصعيد، وتكون مائلة للدفء على مناطق جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس باردة ليلا على مناطق شمال البلاد على القاهرة الكبرى، ويكون شديدة البرودة جنوبا ليصل إلى حد الصقيع على كل المزروعات في وسط سيناء.

وطبقا لما ذكره خبراء الأرصاد الجوية، فإن البلاد ستشهد اليوم الأحد، وجود شبورة مائية بالصباح الباكر على بعض من الطرق المؤدية من شمال الصعيد وإلى شمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري وكافة السواحل الشمالية ومدن القناة.

ومن المتوقع أن تسقط  أمطار اليوم الأحد وخفيفة بنسبة حدوث حوالي 20% تقريبا على كافة المناطق من أقصى الغرب وتكون على فترات متقطعة.

خطوات مهمة قبل الذهاب للطبيب حال تعرض ابنك لارتفاع درجة الحرارة

الحرارة ترتفع لـ23 درجة نهارًا خلال أيام

اقرأ أيضا:

«الصحة» تكشف طرق الوقاية من الأمراض أثناء انخفاض درجة الحرارة فى الشتاء

درجات الحرارة اليوم الاحد 22 -1-2023

  • القاهرة الكبرى: اليوم الأحد 22 يناير 2023 درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.
  • الوجه البحري: اليوم الأحد 22 يناير 2023 العظمى 21  والصغرى 11.
  • السواحل الشمالية: اليوم الأحد 22 يناير 2023 الدرجة العظمى 20 والصغرى 11.
  • جنوب سيناء: الدرحة العظمى 24 والصغرى 15 اليوم الأحد 22 يناير 2023.
  • شمال الصعيد: العظمى 21 والدرجة الصغرى 7 اليوم الأحد 22 يناير 2023.
  • جنوب الصعيد: اليوم الأحد 22 يناير 2023 الدرجة العظمى 25 والصغرى 10.
درجات الحرارة اليوم الأحد درجات الحرارة درجات الحرارة اليوم محافظات مصر حالة الطقس حالة الطقس اليوم درجات الحرارة العظمى هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

جريمة تهريب «البيض» لواشنطن!

الأكثر قراءة

سعر الدولار اليوم الأحد 22 - 1- 2023 فى البنوك المصرية

حالة الطقس.. درجات الحرارة اليوم الأحد 22-1-2023 فى محافظات مصر

«أصبحنا وأصبح الملك لله».. دعاء الصباح اليوم الأحد 22 يناير 2023

سعر الذهب اليوم الأحد 22 يناير 2023 فى مصر بدون مصنعية

مواعيد مباريات اليوم الأحد 22-1-2023 والقنوات الناقلة

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 22 يناير 2023 فى البنوك المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

قصة انقضى عليها مئة عام

ماجد حبته

سقف الدين الأمريكى

د. منى حلمى

كهنوت التنوير فى الدولة المدنية

أحمد الصغير

ثقافة «الرحمة» فى المجتمع المصرى!

نرمين يسر

سواريس دا كونيا ومحمود حميدة

صفاء النجار

اللعنة التى تصيب العائلات التى لا تنجب سوى الذكور

ماجد حبته

تشاؤم حذِر فى دافوس!

مؤمن المحمدي

أكل عيش

صور

احتفالات لاعبو الأهلى بالفوز على الزمالك بثلاثية فى القمة 125

مباراة فوز الأهلى على الزمالك فى القمة 125

جولة الرئيس السيسى فى الجيزة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل شابين فلسطينيين بزعم إطلاقهما النار تجاه موقع للجيش

هآرتس: 2500 شخص يشاركون فى مظاهرة بحيفا ضد حكومة نتنياهو

إصابة 3 شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى بيت لحم