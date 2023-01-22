حالة الطقس.. درجات الحرارة اليوم الأحد 22-1-2023 فى محافظات مصر

مع بداية أيام العمل الأسبوعية يشغل بال الكثير من المواطنين قبل الخروج من منازلهم معرفة درجات الحرارة اليوم الأحد 22-1-2023 في محافظات مصر، للاستعداد لمجابهة الطقس البارد، وتفادي أماكن سقوط المطر، وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية خلال ساعات قليلة عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد، إذ تسجل في كل من محافظات القاهرة الكبرى ومناطق الوجه البحري العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة، والسواحل الشمالية الدرجة العظمى 20 والدرجة الصغرى 10.

درجات الحرارة اليوم الأحد 22-1-2023 في محافظات مصر

درجات الحرارة في مصر اليوم الأحد

وتصل درجات الحرارة العظمي اليوم الأحد بجنوب سيناء إلى 24 درجة والدرجة الصغرى 13 درجة، وشمال الصعيد الدرجة العظمى 21 درجة والدرجة الصغرى 7 درجة، وكافة مناطق جنوب الصعيد تكون الدرجة العظمى 25 والصغرى 10.

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حالة الطقس اليوم الأحد 22 يناير 2023

ويسود حالة الطقس اليوم الأحد، أجواء باردة في كافة الأنحاء في ساعات الصباح الباكر معتدلة الحرارة بالنهار على القاهرة الكبرى ومناطق الوجه اليحري وكافة السواحل الشمالية وأيضا شمال الصعيد، وتكون مائلة للدفء على مناطق جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس باردة ليلا على مناطق شمال البلاد على القاهرة الكبرى، ويكون شديدة البرودة جنوبا ليصل إلى حد الصقيع على كل المزروعات في وسط سيناء.

وطبقا لما ذكره خبراء الأرصاد الجوية، فإن البلاد ستشهد اليوم الأحد، وجود شبورة مائية بالصباح الباكر على بعض من الطرق المؤدية من شمال الصعيد وإلى شمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري وكافة السواحل الشمالية ومدن القناة.

ومن المتوقع أن تسقط أمطار اليوم الأحد وخفيفة بنسبة حدوث حوالي 20% تقريبا على كافة المناطق من أقصى الغرب وتكون على فترات متقطعة.

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درجات الحرارة اليوم الاحد 22 -1-2023