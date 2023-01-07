السبت 07 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بالتزامن مع برودة الشتاء.. نصائح للوقاية من العدوى والأنفلونزا

أنفلونزا
أنفلونزا

بمجرد الإصابة بالأنفلونزا التي تنتشر بالتزامن مع برودة فصل الشتاء، يمكن أن تستمر الأعراض مثل ارتفاع درجة الحرارة وآلام الجسم والتعب لأسابيع، كما يمكن أن تكون الحالة مهددة للحياة للأفراد المعرضين لمخاطر عالية، بما في ذلك الأطفال والحوامل وكبار السن، والذين يعانون من مشاكل صحية أساسية.

في الحقيقة جهاز المناعة إنه أحد أكثر أجهزة الجسم تعقيدًا، ويتألف من أعضاء وخلايا وبروتينات مختلفة، بما في ذلك بشرتك وقرنيات عينيك والغشاء المخاطي للجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والجهاز الليمفاوي، ويعد هذا هو السبب في أنه من الضروري الحفاظ على وظيفته المثلى، فيما يلي بعض الطرق للقيام بذلك.

تناول الطعام بشكل صحي

يمكن أن يساعد النظام الغذائي المتوازن الذي يشمل الفواكه والخضروات والمكسرات والكثير من الماء في تقوية جهاز المناعة، ويعد الجهاز الهضمي جزء لا يتجزأ من جهاز المناعة لديك، لذلك من الضروري الحفاظ على صحة بطانة الأمعاء لديك وتعمل بشكل جيد.

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من المعروف أن الفيتامينات B6 وC وE تعزز المناعة، الفواكه الحمضية والتوت غنية بفيتامين ج، بينما يوجد فيتامين ب 6 في الموز والخضروات الخضراء والحمص.

يعمل فيتامين سي كمضاد قوي للأكسدة، ويمكن العثور عليه في المكسرات والبذور والسبانخ.

تناول الكثير من السوائل
من الضروري أن تبقى رطبًا جيدًا، لذا التزم بالمياه المنقوعة وشاي الأعشاب، تجنب المشروبات المحتوية على الكافيين، والتي تسبب الجفاف، إذا أصبت بالجفاف فلن تكون قادرًا على إخراج الإفرازات من صدرك والسعال وهي عملية ضرورية للمساعدة في التعافي.

كيف يمكن احتواء العدوى
إذا كنت مريضاً فابتعد عن الآخرين، عندما تسعل أو تعطس، قم بتغطية أنفك وفمك، تأكد من غسل يديك بانتظام، إذا لم يتوفر الصابون والماء فاستخدم معقم اليدين الذي يحتوي على الكحول.

لقاح الانفلونزا
لطالما شجع الأطباء والسلطات الحكومية على الحصول على لقاح الإنفلونزا، والذي يجب أن يتم تناوله سنويًا، ويفضل قبل أشهر الشتاء عندما تتزايد الحالات، كما يعد التطعيم السنوي هو أفضل طريقة للوقاية، لقاح الأنفلونزا الموسمية يقي من الفيروسات الشائعة المسببة للإنفلونزا.

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