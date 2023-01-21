السبت 21 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرا الرى المصرى والسودانى يناقشان التعاون المشترك في إدارة مورد نهر النيل

وزيرا الرى بمصر والسودان
وزيرا الرى بمصر والسودان

واصل الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية، فعاليات زيارته لدولة السودان الشقيقة، حيث عقد الدكتور سويلم اجتماعاً موسعاً مع المهندس ضو البيت عبد الرحمن وزير الرى والموارد المائية السودانى، بحضور كبار المسئولين من وزارتى الرى المصرية والسودانية، حيث تم مناقشة الشواغل المشتركة والتعاون والتنسيق المشترك في إدارة مورد نهر النيل بما يحقق النفع للبلدين .

كما تم أيضا التباحث  حول تعزيز التعاون المستقبلى بما يخدم متطلبات البلدين خاصة في مجال مقاومة الحشائش المائية في نهر النيل والحماية من الفيضانات والسيول خاصة في ظل التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على قطاع المياه .

كذلك أكد الوزيران خلال اللقاء على أن وزارتى الرى في مصر والسودان تًُعدان من أعرق مدارس الرى في العالم، بما يمتلكانه من خبرة طويلة في مجال إدارة مياه النيل والتعامل مع مختلف حالات الفيضانات والجفاف، مع التأكيد على استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية في البلدين، والحرص على استمرارية عقد اجتماعات الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل .

كان الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري والوفد المرافق له، وصل السودان اليوم السبت، فى زيارة رسمية تستمر لمدة يومين، وقد كان في استقباله لدى وصوله  المهندس ضو البيت عبد الرحمن منصور وزير الرى والموارد المائية السودانى وكبار قيادات وزارة الرى السودانية و السفير هانى صلاح سفير مصر في الخرطوم.

وأكد الدكتور سويلم على متانة وعمق العلاقات الأزلية والتاريخية والأخوية التى تربط البلدين الشقيقين، مشيراً لتاريخ التعاون الطويل والمشترك بين البلدين في كافة المجالات خاصة في مجال الموارد المائية.

التغيرات المناخية الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية السودان الشقيق الفيضانات والسيول الري والموارد المائية تغيرات المناخ قطاع المياه مصر والسودان

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