السبت 21 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تناول علاقة الدولة مع شركائها.. شكرى يلتقى مجلس إدارة «المصرى للشئون الخارجية»

وزير الخارجية مع
وزير الخارجية مع مجلس إدارة «المصري للشئون الخارجية»

استقبل سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم السبت، مجلس إدارة المجلس المصري للشئون الخارجية فى تشكيله الجديد، برئاسة وزير الخارجية الأسبق محمد العرابى.

وقال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن ذلك اللقاء يأتي في إطار حرص الوزارة على التفاعل مع مراكز الفكر والأبحاث، وتوسيع دائرة التشاور وتبادل الرؤى حول مختلف القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية المصرية.

جانب من اللقاء

سد النهضة والعلاقات مع دول الجوار العربى

وامتد الحوار بين وزير الخارجية وأعضاء المجلس لأكثر من ساعتين، شهد خلالها نقاشاً مطولاً بين شكري وتلك النخبة المنتقاة من أصحاب الفكر والرأي، وتناول علاقات مصر مع شركائها الاستراتيجيين، والأوضاع على الساحة الإفريقية، وقضية سد النهضة، والعلاقات مع دول الجوار الجغرافى للإقليم العربى، فضلا عن دور الدبلوماسية المصرية وأدوات الدبلوماسية العامة فى دعم أهداف الدولة المصرية فى شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وزير الخارجية سامح شكري

وأضاف السفير أبوزيد أن المناقشات عكست الدور الهام الذي تضطلع به مراكز البحث والفكر فى دعم عملية صنع القرار الخاص بالسياسة الخارجية، وأهمية الإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة مع مراكز البحث لتعظيم الاستفادة من الخبرات العلمية والتجارب العملية المتوافرة لدعم أهداف السياسة الخارجية المصرية فى حماية مصالح الوطن.

وفى نهاية اللقاء، تم التقاط صور تذكارية لمجلس إدارة المجلس المصرى للشئون الخارجية مع وزير الخارجية.

مصر المجلس المصري وزير الخارجية سامح شكري سد النهضه الساحة الإفريقية

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