السبت 21 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة ممدوح حمزة فى «التحريض ضد الدولة» لـ26 أبريل

ممدوح حمزة
ممدوح حمزة

قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد حماد، اليوم السبت، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المهندس ممدوح مصطفى عبدالفتاح حمزة، في "التحريض ضد الدولة" لجلسة 26 أبريل للشهود.

وكانت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، قد قضت بالحبس 6 أشهر للمهندس ممدوح حمزة "هارب"، في اتهامه بالتحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة، وقررت المحكمة إدراج المتهم على قوائم الإرهاب طبقًا للقانون رقم 8 لسنة 2015.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، عدة اتهامات لممدوح حمزة، في هذه القضية المقيدة برقم 48 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، ومن هذه الاتهامات التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية باستخدام القوة والعنف، والإخلال بالنظام العام، وذلك عن طريق النشر عبر حسابه الشخصي "تويتر"، وعرقلة السلطات ومقاومتها أثناء تأدية عملها.

الدائرة الثانية ارهاب محاكم بدر المستشار محمد حماد التحريض ضد الدولة ممدوح مصطفى عبدالفتاح حمزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تأخر الحوار الوطنى؟

الأكثر قراءة

اذا كنت تفكر.. خطوات تأسيس شركة بترول

تأجيل محاكمة رئيس جامعة دمنهور و10 آخرين فى قضية «الرشوة» للنطق بالحكم غدًا

تأجيل استكمال محاكمة 57 متهمًا فى «حراك الإخوان ضد مؤسسات الدولة»

جامعة سيناء تفتح باب القبول فى كلياتها للفصل الدراسى الثانى

حركة محليات مصغرة للارتقاء بمستوى الخدمات فى المنوفية

مصرع شاب من ذوى الهمم تحت عجلات القطار فى المنوفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

كهنوت التنوير فى الدولة المدنية

أحمد الصغير

ثقافة «الرحمة» فى المجتمع المصرى!

نرمين يسر

سواريس دا كونيا ومحمود حميدة

صفاء النجار

اللعنة التى تصيب العائلات التى لا تنجب سوى الذكور

ماجد حبته

تشاؤم حذِر فى دافوس!

مؤمن المحمدي

أكل عيش

محمد عبدالعزيز

نذيع واللّا مانذيعش؟

أحمد غنام

The Last of Us.. صراع تقليدى ومشاهد منسوخة

صور

جولة الرئيس السيسى فى الجيزة

مع القداس يبقى أحلى عيد غطاس (صور)

مباراة بيراميدز وفاركو فى الدورى العام

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 3 شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى بيت لحم

خارجية فلسطين تدين إقدام المستوطنين على إنشاء بؤرة استيطانية جديدة فى جوريش

البيت الأبيض: أمريكا وإسرائيل تبحثان العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا