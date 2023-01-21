السبت 21 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

مناقشة ديوان «مبروك خسرت الانتظار» للشاعر مدحت منير بالسويس.. 28 يناير

غلاف الديوان
غلاف الديوان

تنظم مؤسسة "نوافذ" ثقافية لحضور مناقشة ديوان "مبروك خسرت الانتظار" للشاعر مدحت منير، وذلك يوم السبت ٢٨ يناير السابعة مساءً، بمقر نوافذ الدائم في منتخب السويس القديم بالملاحة، ويناقشه الناقد محمد علي عزب، يديرها الشاعر إبراهيم جمال الدين.

ومن أجواء الديوان:
وقول
لكل المغدورين فى الأرض
وكل من خذله اختيار
مبروك...
خسرت الانتظار


ويعد الشاعر مدحت منير، من مواليد 27 يناير عام 1961، حاصل على بكالوريوس علوم قسم فيزياء، صدر له دواوين "مكان مريح للحزن"، سلسلة إبداعات 1997، "عنف ومحبة"، مكتبة الأسرة 2004، "كان لازم نرقصها سوا"، دار ميريت 2008، و"اعملي بتحضنيني" هيئة قصور الثقافة 2016"، "بالقميص الكاروهات" هيئة الكتاب 2016.

قدم عددًا من أشعار الأعمال الإذاعية والمسرحية منها: أشعار مسلسل اللحظة الحرجة بإذاعة القناة، أشعار مسلسل ومعى نصف القمر بإذاعة القناة، أشعار وأغاني مسرحيات "مواطن للبيع، مولد سيدي الراعي، روح طبيب القلوب، ليلة حريق النافى، الأبرياء، المجانين، فاوست والأميرة الصلعاء" بمسرح الثقافة الجماهيرية، كذلك قام بكتابة أغاني حلقات أنا المصري "مسحراتي القناة" لتليفزيون القناة الرابعة خلال شهر رمضان عام 2006، وتم انتخابه للتكريم عن أدباء وجه بحري بمؤتمر أدباء مصر عام 2015.

جدير بالذكر أنه تم تدشين مؤسسة نوافذ في شهر فبراير عام 2019، وامتد نشاطها طيلة الشهور الماضية فى إقامة ورش وأمسيات لمناقشة عدد من الأعمال الأدبية من بينها مناقشة ديوان "سبع كلمات زرقاء" للشاعر أحمد عايد، وديوان "فقير مبشر بالجنة" للشاعر إبراهيم جمال الدين التوني، ورواية "حجر بيت خلاف" للروائي محمد علي إبراهيم، وديوان "العادي ثائرًا وشهيدًا" للشاعر وائل فتحي.

مؤسسة نوافذ ثقافية مناقشة ديوان مبروك خسرت الانتظار مدحت منير مقر نوافذ منتخب السويس

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