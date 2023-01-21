ستوديو تحليلى مميز لـONTIME SPORTS قبل مباراة الأهلى والزمالك

تستعد شبكة قنوات ONTIME SPORTS لإطلاق أقوى ستوديو تحليلي اليوم قبل مباراة القمة 125 بين الأهلي والزمالك في إطار مباريات الدوري المصري بوجود عدد كبير من محللي الكرة المصرية والمعلقين.

وتقدم قنوات ONTIME SPORTS لمشاهديها ستوديو تحليلي مميز عبر قناتين مختلفين بوجود عدد كبير من المحللين والإعلاميين منهم سيف زاهر وطه إسماعيل وحازم إمام وعماد متعب وأيمن يونس، وإبراهيم فايق ووليد صلاح الدين وشادي محمد وفاروق جعفر وأحمد عز وعدد آخر من المحللين حتى انطلاق المباراة في الثامنة والنصف وما بعدها.

معلق مباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن يعلق على المباراة الكابتن مدحت شلبي وبلال علام وأيمن الكاشف وحاتم بطيشة عبر قناتين وقنواتهما الصوتية لإتاحة أكبر فرصة للجمهور لاختيار معلقه المفضل على المباراة الهامة التي تحظى باهتمام كبير من قبل الجمهور في مصر والوطن العربي.

وتنطلق في الثامنة والنصف من مساء اليوم مباراة قمة الدوري المصري بين نادي الأهلي ونادي الزمالك في إطار منافسات بطولة الدوري المصري حيث تعد المباراة أهم ديربي كروي في المنطقة ينتظره الجمهور المصري والعربي.

مباراة الأهلي والزمالك

وخلال الفترة الماضية أصبح الجمهور يبحث عن الصورة الجيدة للمباريات، حيث اهتمت رابطة الأندية المحترفة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والهيئة الوطنية للإعلام خلال آخر بطولتين على الخروج بصورة جيدة من حيث إخراج وتصوير ونقل تليفزيوني.

ومن المقرر أن تنقل قنوات ONTIME SPORTS اليوم في الرابعة والنصف أيضًا مباراة مصر والبحرين في المرحلة الأساسية لكأس العالم لكرة اليد بتعليق خالد خيري.