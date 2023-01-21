السبت 21 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

لو فاتك الترند| رسالة الخطيب قبل مواجهة الزمالك وسبب انسحاب منة شلبى من «بيت الروبى»

لو فاتك التريند
لو فاتك التريند

تصدرت مجموعة من الأخبار الفنية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية، عمليات البحث بالمحرك الإلكتروني "جوجل" خلال الساعات الماضية، ويرصد "الدستور" أبرزها في السطور التالية، من خلال نشرة "لو فاتك التريند".

تردد قناة أون تايم سبورت 1 على نايل سات

أون تايم سبورت

يبحث عشاق كرة القدم عن تردد قناة أون تايم سبورت 1 على نايل سات عبر محركات الإنترنت ليتصدر تريند  تردد قناة أون تايم سبورت محركات البحث على “جوجل”.

وترتفع عمليات البحث بشكل مكثف في الساعات الأخيرة من قبل الكثير لمشاهدة مباراة الزمالك والأهلي في الدوري.. للمزيد اضغط هنا.

بيتر ميمى يكشف سبب انسحاب منة شلبى من «بيت الروبى»

منة شلبى

كشف المخرج بيتر ميمي أسباب استبعاد الفنانة منة شلبي من فيلمه الجديد «بيت الروبي» للنجم كريم عبدالعزيز.

وأعلن بيتر ميمي من خلال حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن السبب الحقيقي وراء انسحاب منة شلبي من فيلم بيت الروبي.. للمزيد اضغط هنا.

«تقريبًا اتخطفت».. منة فضالى تطلب من متابعيها المساعدة فى العثور على مساعدتها

منة فضالي

أثارت الفنانة منة فضالي قلق متابعيها بنشر صورة لمساعدتها عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".. للمزيد اضغط هنا.

ارتفاع جديد فى أسعار البترول العالمية بعد زيادة الطلب الصينى

البترول

شهدت أسعار البترول العالمية ارتفاعًا بنسبة 1% مدعومة بآفاق اقتصادية متفائلة بالنسبة للصين، والتي عززت توقعات بزيادة الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.. للمزيد اضغط هنا.

قبل القمة 125.. تفاصيل رسالة الخطيب للاعبي الأهلي قبل مواجهة الزمالك

الخطيب يؤازر لاعبي

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على توصيل رسالة للاعبي الفريق الأول بالنادي الأهلي من أجل بث الحماس والثقة لديهم وتحفيزهم قبل المباراة المرتقبة مساء اليوم أمام الزمالك ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز.. للمزيد اضغط هنا.

منة شلبي بيت الروبي تردد قناة أون تايم سبورت مباراة الزمالك والأهلي منة فضالي أسعار البترول الزمالك الخطيب

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