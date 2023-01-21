قبل القمة 125.. تفاصيل رسالة الخطيب للاعبي الأهلي قبل مواجهة الزمالك

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على توصيل رسالة للاعبي الفريق الأول بالنادي الأهلي من أجل بث الحماس والثقة لديهم وتحفيزهم قبل المباراة المرتقبة مساء اليوم أمام الزمالك ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وكشف مصدر مسئول أن الخطيب طلب في رسالته عن طريق سيد عبدالحفيظ مدير الكرة أكد لهم على ثقته الكبيرة في إمكانياتهم وكذلك ثقته في إمكانيات الجهاز الفني الذي تولى المهمة في فترة صعبة وعصيبة من مسيرة الفريق بعد خسارة بطولتي الدوري وكأس مصر أمام الغريم التقليدي.

وأضاف المصدر أن رئيس الأهلي شدد على اللاعبين والجهاز الفني بضرورة استثمار الفوز على الزمالك في السوبر المحلي في الإمارات ليكون دافع قوي لتحقيق أهدافنا في حصد كل البطولات المختلفة.

وأشار المصدر إلى أن الخطيب وعد لاعبي الأهلي بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة لدى النادي بعد القمة وقبل السفر للمغرب للمشاركة في مونديال الأندية بالمغرب من أجل تحفيزهم معنويا ونفسيا للاستمرار في سلسلة الانتصارات المتتالية وإسعاد جماهير القلعة الحمراء التي تقف خلف الفريق في الفترة الأخيرة.

في المقابل كشف مصدر مسئول بالقلعة الحمراء عن حقيقة غياب التونسي على معلول الظهير الأيسر للأهلي عن مباراة الزمالك اليوم ضمن مباريات الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد المصدر في تصريحات لـ«الدستور»، أن معلول سيكون جاهزًا للمشاركة في لقاء القمة أمام الزمالك ولا توجد أي مشكلة طبية تبعده عن التواجد في التشكيل الأساسي للفريق.

وأشار إلى أن معلول شعر بألم في السمانة وفضل الجهاز الطبي راحته خوفًا من تفاقم الإصابة وأجرى أشعة للاطمئنان عليه وأثبت سلامته وقدرته على المشاركة بعد حصوله على بعض المسكنات للتخلص من ألم السمانة الذي شعر به أثناء وجوده في المعسكر الأحمر قبل اللقاء المرتقب.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الزمالك في القمة 125

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح - محمد هاني- رامي ربيعة ـ على معلول

خط الوسط: أليو ديانج- حمدي فتحي - محمد فخري - أحمد عبد القادر - حسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا.