السبت 21 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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تحقيقات ومتابعات

رابط البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة للحصول على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول

رابط البوابة الالكترونية
رابط البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا "فيسبوك"، مروراً بموقع البحث عبر جوجل، عن رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة للحصول على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول، ويرصدها "الدستور" في سياق السطور التالية.

رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة

يترقب جميع أهالي الطلاب في مصر صدور نتائج الصف الثالث الاعدادي الترم الاول 2023 بقلق وتوتر شديد وذلك بعد انتهاء تأدية الطلاب لجميع امتحانات الترم الاول في مختلف محافظات مصر كالقاهرة والإسكندرية والسويس والجيزة وغيرها، فمن المعروف أن الصف الثالث الاعدادي من الصفوف الكبرى والهامة في جمهورية مصر العربية، حيث يشكل علامة فارقة في مستقبل المسيرة التعليمية لكل طالب.

وتستغرق مدة تصحيح المقررات ورصد الدرجات للصف الثالث الاعدادي أكثر من 10 أيام، أي بعد انتهاء الامتحانات بحوالي أسبوعين، وخلال هذه المدة يكون الترقب شديد لرابط النتائج لأن الجميع يسعى للحصول على رابط نتائج الثالث الإعدادي بأسرع شكل ممكن للاطمئنان على النتيجة ومستقبلهم الدراسي.

ومع بداية صدور نتائج الصف الثالث الإعدادي 2023 في محافظة القاهرة، تبدأ أيضاً بالظهور نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الاعدادي في محافظة الإسكندرية، حيث ينتظر كل الطلاب الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية للحصول على ما يطمحون عليه والاطمئنان على المجموع الذي سيسمح لهم بالالتحاق بالتخصص الجامعي الذي يرغبون به.


نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الأول 


في البداية قم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم المصرية، يمكنك ذلك من خلال الضغط هنا.


https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages
ثم قم بإنشاء حساب شخصي خاص بك، وإدخال كافة بياناتك الخاصة بشكل صحيح والتأكد منها جيداً لتسهيل عملية الحصول على النتيجة بعد صدورها.

بعد إنشاء حسابك الشخصي على الموقع وصدور النتائج بشكل رسمي، قم بالضغط على ايقونة استعلام عن النتيجة.
انتظر قليلاً ثم ستحصل على النتيجة تحتوي على جميع الدرجات الخاصة بك.

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eduserv cairo gov eg الالكترونية الترم الأول 2023 التربية والتعليم البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة

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