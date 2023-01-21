«زراعة الشيوخ» تناقش إشكالية تغيير عمل المبانى المرخصة لأنشطة حيوانية وزراعية

تشهد لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبدالسلام الجبلي، في اجتماعها غدًا الأحد، مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الصالحي، بشأن تغيير أنشطة المباني والمنشآت التي لها ترخيص مزاولة أنشطة حيوانية أو زراعية، وذلك بحضور مسئولي وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والإسكان والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية.

كما تستعرض اللجنة في اجتماعها بعد غد الإثنين، تقرير اللجنة المشتركة عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء مصطفى بشأن نشر ثقافة استخدام التقنيات الحديثة في مجال الزراعة وتوفير الدعم اللوجستي والمالي للمزارعين لتنفيذ المنظومة الحديثة في الزراعة.

وفي نفس اجتماع اللجنة يوم الإثنين أيضًا، تنظر التقرير عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب مؤمن معاذ بشأن إنشاء مصنع الفوسفات بالوادي الجديد.

وأكد المهندس عبدالسلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية نشر ثقافة استخدام التقنيات الحديثة وتوفير الدعم اللوجسيتى والمائي للمزارعين لتنفيذ المنظومة الحديثة في الزراعة، لأنه يفتح آفاقًا جديدة في قطاع الزراعة، لا سيما في الأراضى القديمة، مشيرًا إلى أن أغلب المشروعات والاستثمارات الزراعية في الأراضى الصحراوية الجديدة، تستخدم جزءًا كبيرًا من هذه التقنيات والوسائل الحديثة في الزراعة.

وأشار الجبلى إلى ضرورة دراسة العائد من استخدام تلك التقنيات في الأراضى القديمة، وإقناع المزارعين بأهميتها من جانب زيادة الإنتاج وتوفير التكاليف.