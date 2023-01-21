السبت 21 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أكاديمية الشرطة تواصل تنظيم دورات تدريبية لمواجهة مخططات إسقاط الدول

أكاديمية الشرطة
أكاديمية الشرطة

نظمت أكاديمية الشرطة ورشة العمل التدريبية الرابعة والعشرين الموجهة للكوادر الإدارية بوزارة العدل والجهات القضائية تحت عنوان (دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدول) خلال الفتـــرة مـــــن (15- 19/1/2023) بمقر مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة بمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين.

واستهدفت ورشة العمل تناول عدد من الموضوعات ذات الصلة بالأمن القومي المصري من أبرزها (تطور مفهوم الحرب وحروب الجيل الرابع، وحرب اللاعنف وصناعة الدولة الفاشلة، وآليات وأدوات هدم الدول من الداخل "الإرهاب والشائعات والحروب النفسية، تخريب الاقتصاد والتدخلات الخارجية"، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتزييف الوعي وإثارة الرأي العام، جهود الدولة المصرية في كافة المجالات العسكرية الأمنية والاقتصادية والاجتماعية لإحباط مخططات إسقاط الدولة).

يُعد تنظيم هذه الورشة استمرارًا للدور الرائد الذي تضطلع به وزارة الداخلية في مجال تنظيم المبادرات التوعوية الهادفة لإحباط تلك المخططات.

أكاديمية الشرطة ورشة العمل التدريبية مركز بحوث الشرطة

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