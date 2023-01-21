السبت 21 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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التحالف الوطنى للعمل الأهلى يطلق المرحلة الـ17 من قوافل «ستر وعافية» بالفيوم

جريدة الدستور

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على شاشة «القناة الأولى»، تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان «التحالف الوطني للعمل الأهلي أطلق المرحلة الـ17 من قوافل ستر وعافية بالفيوم».

وأطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المرحلة السابعة عشرة من قوافل «ستر وعافية» لأهالي قرية الحامولي وتوابعها بمركز يوسف الصديق في محافظة الفيوم، وذلك بمشاركة أكثر من 13 كيانًا من كيانات التحالف الوطني لتقديم خدماتها من خلال 2000 متطوع.

ويأتي تنفيذ قوافل «ستر وعافية» تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا وتماشيًا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وفقًا لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف، والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية.

كما يأتي كذلك لتخفيف العبء على الأسر والتخفيف من حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، حيث تقدم القافلة مجموعة متنوعة من الخدمات للمواطنين تشمل قافلة طبية تضم العديد من التخصصات للكشف والعلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية والضغط والسكر، وتركيز أجهزة تعويضية لذوي الهمم وحملات توعوية بكل الخدمات المتكاملة لذوي الهمم والكشف المبكر عن سرطان الثدي، والتوعية بالقدم الصحيح وخدمات تنظيم الأسرة والتوعية بالصحة الإنجابية.

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