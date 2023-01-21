«صحة النواب»: المستشفيات الجامعية أصبحت داعمة للقطاع الصحى

قال الدكتور محمد سليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن المستشفيات الجامعية بمختلف الجامعات المصرية أصبحت داعمة للقطاع الصحى، مطالبًا جميع رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة بإعطاء أولوية كبيرة للمستشفيات الجامعية وتطويرها وتحديثها لمساندة ودعم القطاع الصحى والقطاع الخاص الصحى.

وأضاف سليم، في بيان اليوم، أن المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لجامعة القاهرة أصبحت فى مقدمة المستشفيات الجامعية الناجحة فى مساندة ودعم جهود الدولة فى تقديم الرعاية الصحية للمواطنين خاصة من محدودى الدخل وغير القادرين.

وأشاد النائب محمد سليم بتصريحات الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، التي أكد فيها أن الجامعة تقدم خدماتها العلاجية حاليًا فى جميع التخصصات من خلال 16 مستشفى ومعهدًا ومركزًا داخل قصر العينى وذلك بسعة 3 آلاف و692 سريرًا، وأن الجامعة أنفقت نحو مليار و300 مليون جنيه على تطوير مستشفيات قصر العينى لخدمة المرضى بالمجان من الموارد الذاتية وأن مستشفيات جامعة القاهرة استقبلت نحو 1.5 مليون مريض على العيادات الخارجية والاستقبال فقط.

وأوضح أن 50% من المرضى تم استقبالهم بالمستشفى عن طريق الطوارئ، و27% عن طريق العيادات، و17% تحويلات من مستشفيات أخرى سواء الجامعية أو التابعة لوزارة الصحة، و6% إعادة دخول مرة أخرى لاستكمال العلاج.

وأضاف سليم أن رئيس جامعة القاهرة أكد أن هناك 176 ألفًا و438 مريضًا تم حجزهم داخل مستشفيات جامعة القاهرة، إلى جانب 26 ألفًا و434 مريضًا بوحدات الحالات الحرجة، و2462 بوحدات الأطفال، و26 ألفًا و199 بمركز الخدمات بمستشفى المنيل الجامعي، وأن المستشفيات والمراكز الأعلى من حيث حجز المرضى هى مستشفى الطوارئ 33 ألفًا و267 حالة، ومستشفى النساء والتوليد 23 ألفًا و703 حالات، ومركز الكلى 18 ألفًا و616 مريضًا، والمنيل الجامعى قبلى 18 ألفًا و359 مريضًا، والمنيل الجامعى بحرى 17 ألفًا و850 مريضًا، ومستشفى الأطفال أبوالريش اليابانى 16 ألفًا و32 حالة، ومركز الملك فهد وجراحات الكلى 11 ألفًا و484 مريضًا ومستشفى الأطفال أبوالريش المنيرة 10 آلاف و591 مريضًا.

وأوضح أن كل هذه الأرقام بمثابة دليل قاطع على الدور المهم لجامعة القاهرة فى تقديم أفضل الرعاية الصحية لجميع المواطنين الذين يلجأون لمستشفيات هذه الجامعة العريقة.

وأكد الدكتور محمد سليم أن تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى لمنظومة التأمين الصحى الشامل يتطلب الإسراع من جميع الجامعات المصرية فى تطوير وتحديث المنظومة الصحية والتوسع فيها داخل جميع المستشفيات الجامعية، مشيرًا إلى أهمية دور المستشفيات الجامعية فى تقديم الرعاية الصحية للمواطنين خاصة داخل المحافظات والمدن الواقعة داخل نطاق المستشفيات الجامعية.