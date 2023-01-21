نظموا مقرأة قرآن.. كواليس استعدادات لاعبى الأهلى لمباراة القمة 125

شهدت الساعات الأخيرة قبل لقاء القمة 125 حالة من التركيز الشديد داخل معسكر الفريق الأول بالنادي الأهلي استعداداً لمواجهة الزمالك، مساء اليوم، على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري.

وكشف مصدر مسئول عن أن هناك جلسات تحفيزية بين لاعبي الفريق الكبار، على رأسهم محمد الشناوي قائد الفريق، ومعه على معلول ورامي ربيعة، والذين تحدثوا خلال الجلسة عن ضرورة تعويض إخفاقات الفريق أمام الزمالك في آخر موسمين بعد خسارة كأس مصر والدوري من أجل مصالحة الجماهير التي تساند الفريق في كل الظروف.

وأضاف المصدر أن حالة من التركيز الشديد سيطرت على لاعبي الأهلي قبل المباراة تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، الذي حرص على إبعاد لاعبي الفريق عن أي شيء قد يشتت تركيزهم، حتى إنه رفض الكشف عن التشكيل الذي سيقود اللقاء، وأكد أن الإعلان سيكون في غرفة خلع ملابس استاد القاهرة لضمان الحفاظ على تركيز اللاعبين في المباراة.

وأشار المصدر إلى أن عددا من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي قاموا بتنظيم مقرأة للقرآن الكريم خلال معسكر الفريق الأحمر في فندق الإقامة، استعدادًا لمباراة القمة 125 أمام الفارس الأبيض.

ويسعى لاعبو الفريق الأحمر للفوز على غريمهم التقليدي الزمالك لزيادة فارق النقاط إلى 8 وضمان إبعاده عن صدارة الدوري خلال الموسم الجاري.

ومن المقرّر أن تتوجه حافلة الفريق الأهلي إلى ملعب المباراة في السابعة مساء اليوم السبت بعد الانتهاء من المحاضرة الفنية الأخيرة.

الأهلي يدخل المباراة منفردا بقمة الدوري برصيد 31 نقطة بفارق نقطة عن فيوتشر و4 نقاط عن بيراميدز وخمس نقاط عن الزمالك الذي يحتل المركز الرابع، ومع ذلك مباراة القمة لن تحدد بطل الدوري لأنه سيتبقى لكل فريق بعدها 20 مباراة حصيلتها 60 نقطة، وسواء فاز الزمالك وتقلص الفارق إلى نقطتين أو فاز الأهلي وزاد الفارق إلى 8 نقاط أو انتهت المباراة بالتعادل وبقي فارق النقاط الخمس سيبقى الدوري في الملعب حتى الأسابيع الأخيرة.