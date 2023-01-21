تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح أساسيًا

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية والمصرية أيضًا لمتابعة نجمنا المصري محمد صلاح، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الواحد والعشرين من المسابقة.

ويستعد فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، لخوض مواجهة قوية وشرسة أمام نظيره تشيلسي، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الواحد والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي، في الساعة الثانية والنصف ظهر اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، وفي الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي

من المرجح أن يكون تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة تشيلسي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - جويل ماتيب - إبراهيما كوناتي - أندرو روبرتسون.

خط وسط الملعب: هارفي إليوت – فابينيو - تياجو ألكانتارا.

في خط الهجوم: محمد صلاح – داروين نونيز - كودي جاكبو.

تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي

في المقابل، من المرجح أن يكون تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة تشيلسي، كالآتي:

في حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

خط الدفاع: تريفوه تشالوباه – بدياشيلي - تياجو سيلفا – لويس هال.

خط وسط الملعب: ماتيو كوفاسيتش – جورجينيو - جالاجر.

في خط الهجوم: حكيم زياش – بيير إيمريك أوباميانج - ماسون مونت.

ترتيب ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

- يتواجد فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، حاليًا في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة.

- بينما يتواجد فريق تشيلسي، تحت قيادة المدرب جراهام بوتر، حاليًا في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة أيضًا، ولكن خلف ليفربول بفارق الأهداف فقط.