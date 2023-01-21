«القومى للمرأة» ينظم فعاليات «أمسيات الأسرة المصرية» بقرى «حياة كريمة» فى المحافظات

نظَّم المجلس القومي للمرأة فعاليات «أمسيات الأسرة المصرية»، بعدد من قرى المحافظات التي تشملها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، واستهدفت عددًا من السيدات والرجال والأطفال بتلك المحافظات، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وتشمل الأمسيات عدة أنشطة من بينها عروض فنية ثقافية تتناول الرسائل الأساسية للمشروع، والتي تمت صياغتها بأسلوب مبسط لتنطلق على لسان العرائس المتحركة؛ لتشكيل حوار تفاعلي مباشر مع الجمهور، كما تشمل الأمسيات وأغاني وطنية، وعلى هامش العروض يتم تنظيم عروض شعرية وورش رسم وتلوين ورسم على الوشوش للأطفال.

يذكر أن أمسيات الأسرة المصرية تأتي حرصًا من المجلس على استكمال مسيرة العمل بحملات التوعية لنشر رسائل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.