السبت 21 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«القومى للمرأة» ينظم فعاليات «أمسيات الأسرة المصرية» بقرى «حياة كريمة» فى المحافظات

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

نظَّم المجلس القومي للمرأة فعاليات «أمسيات الأسرة المصرية»، بعدد من قرى المحافظات التي تشملها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، واستهدفت عددًا من السيدات والرجال والأطفال بتلك المحافظات، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وتشمل الأمسيات عدة أنشطة من بينها عروض فنية ثقافية تتناول الرسائل الأساسية للمشروع، والتي تمت صياغتها بأسلوب مبسط لتنطلق على لسان العرائس المتحركة؛ لتشكيل حوار تفاعلي مباشر مع الجمهور، كما تشمل الأمسيات وأغاني وطنية، وعلى هامش العروض يتم تنظيم عروض شعرية وورش رسم وتلوين ورسم على الوشوش للأطفال. 

يذكر أن أمسيات الأسرة المصرية تأتي حرصًا من المجلس على استكمال مسيرة العمل بحملات التوعية لنشر رسائل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

المجلس القومي للمرأة القومي للمرأة الاسرة المصرية حياة كريمه المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل تأخر الحوار الوطنى؟

الأكثر قراءة

اليوم.. استكمال إعادة محاكمة ممدوح حمزة فى «التحريض ضد الدولة»

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

الكشف والعلاج مجانًا.. قوافل «حياة كريمة» تبدأ عملها بمرسى علم اليوم

انهيار عقار دون خسائر فى الأرواح بإمبابة

«العدس» بـ50 جنيهًا.. أسعار البقوليات فى الأسواق اليوم السبت

6 مذكرات تفاهم واستيراد القمح.. تقرير يكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي للهند

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

سواريس دا كونيا ومحمود حميدة

صفاء النجار

اللعنة التى تصيب العائلات التى لا تنجب سوى الذكور

ماجد حبته

تشاؤم حذِر فى دافوس!

مؤمن المحمدي

أكل عيش

محمد عبدالعزيز

نذيع واللّا مانذيعش؟

أحمد غنام

The Last of Us.. صراع تقليدى ومشاهد منسوخة

ناهد السيد

«التحرش».. دائمًا بين قوسين فى الكتابة للطفل

د. حسين عبدالبصير

المرأة المصرية التى لا تعرفها الجوارى الجدد «3-3»

صور

جولة الرئيس السيسى فى الجيزة

مع القداس يبقى أحلى عيد غطاس (صور)

مباراة بيراميدز وفاركو فى الدورى العام

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 3 شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى بيت لحم

خارجية فلسطين تدين إقدام المستوطنين على إنشاء بؤرة استيطانية جديدة فى جوريش

البيت الأبيض: أمريكا وإسرائيل تبحثان العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا