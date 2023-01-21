الكشف والعلاج مجانًا.. قوافل «حياة كريمة» تبدأ عملها بمرسى علم اليوم

تبدأ قوافل مبادرة "حياة كريمة"، اليوم السبت، الكشف الطبي على الأهالي بمدينة مرسى علم مجانًا، بعد الانتهاء من الكشف الطبى لمدة يومين على أهالى قرى مدينة الشلاتين جنوب البحر الأحمر.

وتستغرق القوافل العلاجية، والتي تضم عددًا كبيرًا من التخصصات مدة يومين بمركز صحة الأسرة بمدينة مرسى علم، بعد الكشف الطبى على أهالى قريتى مرسى حميرة وحدربة التابعتين لحلايب وشلاتين.

وتستغرق القوافل العلاجية يومى 21 و22 من الشهر الجارى، ثم تنتقل شمالًا إلى قرية الحويطات بسفاجا لمدة يومين أيضًا، وقرية الأمل فى رأس غارب آخر القرى التى تختتم القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة عملها بها خلال يناير الجارى.

وانطلقت القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة "حياة كريمة" خلال يناير الجارى بقرية الحمروين التابعة لمدينة القصير، ثم انتقلت إلى قرية المستعمرة بمدينة القصير أيضًا بعد الانتهاء من الكشف الطبى على أهالى قرية الحمروين شمال مدينة القصير، والتى استغرقت فيها مدة يومين.

واستكملت القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة عملها فى قرى جنوب البحر الأحمر، حيث وصلت عقب قرية المستعمرة إلى قرية أبورماد بمدينة حلايب فى جنوب المحافظة، ثم انطلق بعد ذلك لمدينة حلايب، ثم أمس وأمس الأول قامت بالكشف الطبى على أهالى قرية رأس حدربة وقرية مرسى حميرة شمال الشلاتين، واليوم بمركز صحة الأسرة بمرسى علم.

