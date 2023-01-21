سهير رمزى: «لما عرفت إن جوزى متجوز صممت على الطلاق»

قالت الفنانة سهير رمزي، إنها لا تميل على الإطلاق للرجل المتزوج، معبرة: "مش بحب الراجل المتجوز أصلاً، ولما عرفت في زيجة من الزيجات إنه متجوز أصريت على الطلاق، أنا زي الفريك ما أحبش شريك".

تحكيم القلب

وأكدت الفنانة سهير رمزي، خلال لقائها ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أنها في فترة من الفترات كانت تحكم في علاقاتها العاطفية بالقلب والعقل معاً، ولكن مؤخراً تركت قلبها للاختيار، قائلة: "مش بحب الندم واللي جاي أحلى أكيد".

علاقة السيدة بالرجل

وأضافت في حديثها، أن الرجل والسيدة يكملان بعضهما البعض، فمثلما يقال "الراجل تاج راس الست" فلابد أن يقال أيضاً "الست تاج راسه، أنا احترم الراجل لو احترم الست وعرف تفكيرها وأسلوبها".