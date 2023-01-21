السبت 21 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم السبت 21 يناير 2023 لمواليد الأبراج المائية

الأبراج المائية
الأبراج المائية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت 21 يناير 2023 ، لمواليد الأبراج المائية.


حظك اليوم لمواليد برج السرطان

مهنيًا: احذر المواجهات، يجب أن تفكر مليًا قبل أيّ تصرّف، لا تهدم ما بنيت، وانتبه لما يحاك خلف الستار.
عاطفيًا: عليك أن تفكّر مع الشريك بقلبك لا بعقلك، وهذا وحده يضمن لكما النتائج المرجوّة.
صحيًا: انتبه لكل ما يعرّض صحتك للضرر، ولا سيما المأكولات الدسمة والمعلبات.

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حظك اليوم لمواليد برج العقرب


مهنيًا: يكون النجاح حليفك اليوم، فتتغير بوصلة العمل نحو الأفضل بعد تعثرات غير متوقعة.
عاطفيًا: تتحكم المزاجية في علاقتك بالشريك، فتبادر فورًا إلى اتخاذ قرارات حاسمة.
صحيًا: لا تكثر من شرب المنبهات مساء، واستعض عنها بنوع من العصير المفيد للصحة.

 

حظك اليوم لمواليد برج الحوت
 

مهنيًا: القمر في الجدي مناسب لك، ويتحدث عن حل ودعم والتفاف معك، ومن الحكمة عدم استعجال الأمور.
عاطفيًا: بصيص من الأمل يلوح بعد سلسلة من الغيوم الداكنة، وهذا سببه العناد والتسلّط، فكن حذرًا.
صحيًا: جدّد النشاط الذي يعرفة الآخرون فيك، وبيّن للجميع أنك قادر على استعادته.

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صفات أصحاب الأبراج المائية:
 

أصحاب الأبراج المائية حساسون، فهم يتأثرون سريعًا بالأحداث والمواقف، هم لا يتحملون الإهانة أو الإيذاء، ويتميزون بحب الرومانسية الكبير، وغالبًا ما يقدمون تضحيات كبيرة في الحب، ويحبون معاملة الشريك بكل محبة، لذلك فهم يتعرضون لخيبة أمل كبيرة عندما لا يشعرون بمعاملة مماثلة من الشريك.

يميل أصحاب الأبراج المائية إلى الشك والغيرة بشكل زائد، فيخلقون مشاكل كبيرة في علاقتهم الحميمة، ومن الصفات المشتركة بين الأبراج المائية أنهم دائمًا ما يهربون من أرض الواقع إلى عالم الأحلام.

كما يتميز مواليد الأبراج المائية بشخصيتهم الهادئة، والرومانسية، كما يتميزون بالكثير من الأخلاق الكريمة كالصدق والوفاء والإخلاص، وهم من الشخصيات التي تحب مساعدة الآخرين.

وكذلك فهُم من الشخصيات الملتزمة وشديدة الحساسية، ودائمًا ما يحاولون أن يكونوا مصدر سعادة للآخرين، من سلبيات مواليد الأبراج المائية أنهم من الشخصيات المتقلبة والمزاجية، التي تتأثر من أقل الأشياء.

الابراج المائية جاكلين عقيقي حظك اليوم حظك اليوم لمواليد برج الحوت حظك اليوم لمواليد برج السرطان حظك اليوم لمواليد برج العقرب حظك اليوم السبت

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