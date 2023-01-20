800 مليون جنيه قيمة فواتير «كهرباء الإسكندرية» عن ديسمبر الماضى

كشف المهندس إيهاب الفقي، رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، عن أن إجمالي قيمة فواتير الشركة لتحصيل قيمة الاستهلاك عن شهر ديسمبر الماضي قد بلغت 800 مليون جنيه من كل المشتركين في الإسكندرية .

وأضاف الفقي في تصريح خاص لـ"الدستور" أن معدلات تركيب العدادات مسبوقة الدفع تسير وفق المخطط له والمعدلات التي تم اعتمادها من الشركة القابضة لكهرباء مصر.

فيما كشف مصدر في شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء،عن تأجيل الممارسة الخاصة بتوريد العدادات التي كان من المقرر أن تطرحها الشركة لتوريد 200 ألف عداد.

وأضاف المصدر في تصريح خاص سابق لـ"الدستور"، أن اللجنة الخاصة بالطرح تلقت العديد من الأسعار الاسترشادية، لكنها كانت مرتفعة فطلبت التأجيل لإعادة الدراسة المالية والفنية حتى تطبق وفق الأسعار الاسترشادية المحددة من قبل الشركة القابضة لكهرباء مصر.

وأشار إلى أن الشركة تدرس طرح تلك المناقصة في الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل نظرًا لاقتراب مخزون العدادات لدى شركة الإسكندرية من النفاد، وتابع أنه كانت هناك 5 شركات مصرية أبدت اهتمامها بالمشاركة في الممارسة التي كانت سوف تطرحها الشركة.