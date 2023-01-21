السبت 21 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قصر ثقافة الطفل بطنطا يحتفل بعيد الشرطة وينظم أتيليه لأصغر مصممة أزياء

الطفلة أميرة محمد
الطفلة أميرة محمد خليفة أصغر مصممة أزياء بمحافظة الغربية

أعلن قصر ثقافة الطفل بطنطا عن الاحتفال بعيد الشرطة، وذلك صباح يوم الإثنين المقبل الموافق 23 يناير من الشهر الجاري، حيث من المقرر أن يعقد القصر محاضرة ثقافية بعنوان "الشرطة المصرية.. بطولات وتضحيات"، بحضور الرائد متقاعد مجدي عبد السلام.

 

من جانبه، أوضح منتصر الفولي، مدير القصر، أن الاحتفالات بعيد الشرطة سوف تستمر فعالياتها طيلة الأسبوع، مشيرا إلى أن الفعاليات سوف تتضمن عقد العديد من الندوات واللقاءات التثقيفية، وأيضا تنفيذ عدد من الورش الفنية للأطفال في مجالات الرسم والصناعات اليدوية، بجانب فقرات فنية مخصصة للإلقاء الشعري والغناء.

 

وأضاف مدير قصر ثقافة الطفل بطنطا منتصر الأولى  بأنه سوف يقام أتيليه لأحد مواهب القصر، وهي الطفلة أميرة محمد خليفة، أصغر مصممة أزياء بمحافظة الغربية، مشيرا إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج الفنان هشام عطوة، لاكتشاف المواهب الصغيرة والشابة في العديد من المجالات الأدبية والفنية.

 

يذكر أن قصر ثقافة الطفل بطنطا كان قد نظم العديد من المعارض الفنية في الرسم خلال الفترة الماضية، حيث نظم القصر معرضا فنيا للطفلة كادي ممتاز، صاحبة الـ 10 سنوات، والشهيرة بـ "رسامة المشاهير"، ومعرض آخر للفن التشكيلي للطفلة الموهوبة أروى أحمد فوزى 

 

وفى سياق متصل تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ما شهدته الوحدات المحلية بطنطا، بسيون والسنطة من استمرار الحملات الرقابية على الأسواق، والمنافذ التموينية والأسواق والمحال التجارية، وذلك للتأكد من الالتزام بالأسعار وضبطها ،جودة وسلامة السلع الغذائية إلى جانب التأكد من مدى صلاحية السلع للاستخدام وتوافرها.

قصر ثقافة الطفل بطنطا يحتفل بعيد الشرطة أتيليه لأصغر مصممة

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