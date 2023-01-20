الجمعة 20 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بدء الحلقة العاشرة من «كابيتانو مصر».. وميدو ضيف حلقة اليوم

كابيتانو مصر
كابيتانو مصر

بدأت الحلقة العاشرة من برنامج "كابيتانو مصر" على قناة أون في ختام فعاليات الجولة الثانية للمجموعة الثانية من البطولة ومن المقرر أن تجمع مباراة اليوم بين فريقي "بوبو" و"مسعد نور".

ومن المقرر أن تشهد حلقة اليوم تواجد النجم أحمد حسام ميدو ضيفا للحلقة الثانية على التوالي بعد تواجده أمس.

شهدت الحلقة التاسعة من برنامج "كابيتانو مصر"، مساء الخميس، الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر قنوات "ON"، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، الكثير من المفاجآت.

واشتعلت المنافسة بين فرق الناشئين، التي بذل كل منها جهودًا كبيرة لتحقيق الفوز، مع استمرار نهج البرنامج فى التركيز على الجانب الإنسانى خلال الحلقات، فضلًا عن زيارة عدد من نجوم الكرة للاعبين المشاركين، من أجل منحهم خلاصة تجاربهم وخبراتهم. 

كابيتانو مصر كابيتانو مصر اون برنامج

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وائل لطفي

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بدء الحلقة العاشرة من «كابيتانو مصر».. وميدو ضيف حلقة اليوم

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