رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر: التعليم اللاهوتى مرتبط بيقينية الإيمان

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في افتتاح كلية اللاهوت المعمدانية بالشرق الأوسط، اليوم الجمعة، بمدينة الشروق، وذلك بحضور عدد من قيادات الطائفة الإنجيلية من أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وقيادات سنودس النيل الإنجيلي، وبمشاركة القس عيد صليب، رئيس المجمع العام للكنائس المعمدانية المستقلة، والدكتور جوزيف موريس، عميد الكلية، والقس أرشي نورمان، رئيس إرسالية البحر المتوسط المعمدانية، والدكتور دافيد دكرسون، مدير كلية اللاهوت المعمدانية بولاية جورجيا، الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي بداية كلمته، وجه رئيس الإنجيلية التحية لكل من القس ليعاذر بنيامين والشيخ سامي لبيب والذين رحلوا عن عالمنا وكان لهم دور كبير في تأسيس الكلية وقال: "قلبي فرح اليوم وأنا أرى هذا الصرح التعليمي الكبير بحضور قيادات ورموز الطائفة الإنجيلية".

وأضاف رئيس الإنجيلية: "إن التعليم اللاهوتي مرتبط بيقينية الإيمان، لذلك علينا أن نؤمن بأن هناك أصولًا في التعامل مع النص المقدس، وأن روعة الإيمان أن به جزءًا من التسليم، وما نؤمن به حقيقي ويقيني، وهذا يجعلنا نفتخر بكلمة الله التي بين أيدينا".

يذكر أنه كان قد استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، السيد اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، ووفدًا مرافقًا.

ورحب رئيس الهيئة الإنجيلية بالضيوف معبرًا عن اعتزازه بالدور الذي تقوم به الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، والمجهود الكبير الذي تقوم به محافظة القاهرة، للحفاظ والارتقاء بالمشاهد الحضارية في القاهرة.

وخلال الجلسة تم مناقشة مشروع بروتوكول لعمل 300 مشتل في مختلف أنحاء محافظة القاهرة، من خلال التعاون بين الهيئة القبطية الإنجيلية، والهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، من خلال توفير أفضل أنواع الشتلات والأماكن المميزة، وذلك بهدف توظيف أكبر عدد من الشباب، كما تم مناقشة توفير القروض اللازمة لتكلفة المشروع، بجانب توفير الدعم اللوجستي والاستشاري اللازم.

وقال رئيس الإنجيلية: "نسعى في الهيئة الإنجيلية مع كل خطوة إلى تحقيق أعلى معدل استفادة ملموسة للمصريين، بجانب حرصنا الدائم على خدمة المجتمع المصري، وسعداء بالتعاون مع الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة".

ومن جانبه عبر اللواء إيهاب الشرشابي عن سعادته بالتعاون مع الهيئة الإنجيلية، والتي تمتلك من الخبرة والتاريخ الذي يجعل من العمل المشترك مثمرًا، وقال الشرشابي: "نتطلع من أجل تحقيق مشاهد حضارية تليق بالمواطن المصري، والذي يستحق كل الاحترام والتقدير".