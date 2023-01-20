طارق فهمى: الولايات المتحدة تواجه خطر التخلف عن سداد الديون

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة أكبر اقتصاد في العالم، تواجه خطر التخلف عن سداد الديون، ولابد أن تلجأ لإجراءات غير عادية لتقليل حجم الديون المستحقة المتجاوزة 31.4 تريليون دولار.

وأشار، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية استخدمت إجراءات اسمها الإدارة النقدية الرشيدة، لأن التخلف عن السداد حتى 5 يونيو المقبل سيؤدي لكارثة اقتصادية في أمريكا، وستحدث ارتدادات لما يجري في أوروبا، كما سيؤدي لتراجع كبير في مبيعات التجزئة في أمريكا وأوروبا.

وأردف أن البنك المركزي ليس أمامه بدائل أخرى سوى رفع سعر الفائدة، لكنه ينتظر حالة الأسواق، مشيرًا إلى وجود إشكالية أن هناك تقارير تشير إلى أنه قد تتأخر الولايات المتحدة، في تسديد الديون، والتي تخطت سقف الـ31.4 تريليون دولار.

وتابع: "لا يوجد أفق للسداد، والخلاف حول التزامات إنسانية وأمريكا ستكون مضطرة للجوء لحلول بديلة لسد الديون العالية مثل الموازنة العامة، والرفع التدريجي لنسب الفائدة".

وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي لا يتوقع ركودا اقتصاديا عالميا، لكن استمرار استهلاك الإنفاق، ليس مرتبطا ارتباطا مباشرا بأمريكا، وأمريكا لديها قيود على الاستدانة.