الجمعة 20 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

حسين السيد رجل مباراة المصرى وغزل المحلة فى الدورى

حسين السيد
حسين السيد

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن أفضل لاعب في مباراة المصري البورسعيدي وغزل المحلة التي أقيمت اليوم الجمعة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وحسم التعادل الإيجابي مباراة المصري وغزل المحلة بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة 14 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

واختارت رابطة الأندية حسين السيد لاعب المصري كأفضل لاعب في المباراة نظرًا لمستواه المميز أمام غزل المحلة.

ونشر حساب رابطة الأندية الرسمي على موقع "تويتر": "مجهود كبير استحق عليه حسين السيد الفوز بجائزة رجل المباراة خلال مواجهة اليوم".

ويحتل غزل المحلة المركز السابع برصيد 22 نقطة في جدول ترتيب الدوري، فيما يتواجد المصري في المركز الثامن وفي جعبته 19 نقطة.

رابطة الأندية المصرية المحترفة المصرى البورسعيدى غزل المحله الدورى المصرى

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