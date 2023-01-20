رئيس «الصليب الأحمر» تطالب موسكو بزيارات لأسرى الحرب الأوكرانيا

كررت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش، اليوم الجمعة، إثر زيارة لموسكو استمرت ليومين، طلبها السماح بالوصول بدون عوائق لجميع أسرى النزاع بين روسيا وأوكرانيا.

وشدّدت "سبولياريتش" التي التقت وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، على أهمية احترام القانون الإنساني الدولي، لافتة: "هناك مخاوف إنسانية كبيرة أخرى مرتبطة بالنزاع المسلح الدولي بين روسيا وأوكرانيا".

وجددت مطلب اللجنة الدولية الملح منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا والقاضي بـ"إتاحة الوصول الكامل والمنتظم بدون عوائق إلى جميع أسرى الحرب أينما كانوا"، بحسب وكالة “فرانس برس”.

وتعد هذه الزيارة الأولى لـ"سبولياريتش" إلى روسيا منذ توليها رئاسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أكتوبر 2022.

وجاءت بعد زيارتها أوكرانيا في ديسمبر لمناقشة الملف نفسه.

والتقت أيضًا نائب وزير الدفاع ألكسندر فومين، وكذلك المسؤولة المكلفة ملف حقوق الإنسان في روسيا تاتيانا موسكالكوفا.

وزارت اللجنة الدولية أسرى حرب من كلا الجانبين، لكن هذه العملية ظلت متقطّعة ومحدودة.

وتسمح الزيارات لفرق اللجنة الدولية بالتحقق من ظروف الاحتجاز وكيفية معاملة الأسرى وتزويدهم خصوصا بالبطانيات والملابس الدافئة ومستلزمات النظافة الشخصية والكتب وإيصال أخبارهم إلى عائلاتهم.

وتعرضت اللجنة الدولية خلال الأشهر الأخيرة، لانتقادات من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي اعتبرها مقصرة في واجباتها.

وفي ردّ مبطن على هذه الانتقادات، شدّدت ميريانا سبولياريتش في تصريحات للصحفيين، في جنيف منتصف ديسمبر على صعوبة المهمة والمخاطر التي تهدد فرقها أثناء زيارة الأسرى.

وناقشت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في روسيا الوضع في مناطق نزاع أخرى من بينها سوريا حيث تدعم موسكو عسكريا نظام الرئيس بشار الأسد، فضلا عن منطقة الساحل والقرن الإفريقي، وفق البيان نفسه.